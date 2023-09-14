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搶自住客買氣 台南建案首創星巴克咖啡進駐接待中心

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

《平均地權條例》修正案七月上路，投資買氣退場，房市回歸自住需求，為搶攻自用、首購等剛性需求買方，南台灣建商上曜建設開發（1316），首創將星巴克咖啡服務引入「湖映白」接待中心，掀起台南房地產市場新話題，平均每天的賞屋人潮相較疫情期間明顯增加。

上曜建設董事長張祐銘表示，該服務導入「湖映白」建案，希望住戶在自家公設也能享受高品質的咖啡。

此外，上曜建設還找來知名連鎖書店，買斷上千本書籍，預計贊助「湖映白」三年社區選書服務，將於每季更換新書，由書店專人上門維護，持續豐富社區書香氣息，並專屬住戶，不對外營業，以期咖啡服務、以及書店體驗，雙雙讓住戶下樓即可感受書香與咖啡香的氛圍。

「湖映白」位於台南安南區九份子重劃區正核心，為台灣首座國際低碳示範區，基地1717坪，規劃地上35樓、地下6樓，2-4房20-56坪，完工後將成為台南第一高樓。建案正臨3.1萬坪紅樹林濕地公園，旁臨1.3萬坪九份子雙語中小學，具雙首排的景觀優勢。據實價登錄，該案近一年成交單價多在35萬元以上，高樓層景觀宅站上4字頭。

咖啡 九份 建案

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