房價下跌又有望？7月預售交易腰斬 這區大減8成
平均地權條例在7月1日上路，6月預售市場爆量出現一波上車潮，揭露數量達1.4萬件，不過新制上路後，7月的預售揭露量目前僅剩下約6千件，買氣出現大幅衰退，回到先前低點水準。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，交易量就呈現明顯衰退，可以視為政策已經發生預期效果。現在市場上已經轉為自用當道，個案普遍銷售時間都拉長，甚至還有搭配較輕鬆付款方式，希望能夠爭取首購自用族群的目光。
信義房屋統計預售揭露資料顯示，全台6月的預售揭露數量達1.4萬件，創下2021年7月實價登錄2.0(預售揭露更即時)上路後的單月新高，反映在平均地權條例上路之前，市場上出現一波買氣。
不過平均地權條例上路後，7月的預售揭露量目前僅剩下5820戶，衰退幅度超過5成，若以區域來看，台北市、台中市月減幅度約7成，其中台中減78%，將近8成。
新北、台南月減幅度約6成，新竹、高雄月減幅度約5成，桃園市相對穩定衰退約4成。
曾敬德指出，7月預售揭露件數出現明顯衰退，主要還是市場出現政策前提前上車現象，若平均6、7月約一萬件的交易來看，交易表現還算穩定，不過通常政策上路前的趕上車效應，都會影響後面幾個月的表現，短期內預售銷售還是會略顯疲軟。
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