快訊

民眾黨被勤業眾信解約怪民進黨 綠委自嘲掌握世間萬物

郭台銘副手賴佩霞擁雙重國籍能連署登記？中選會說話了

房價下跌又有望？7月預售交易腰斬 這區大減8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文/攝影
房市示意圖／記者游智文/攝影

平均地權條例在7月1日上路，6月預售市場爆量出現一波上車潮，揭露數量達1.4萬件，不過新制上路後，7月的預售揭露量目前僅剩下約6千件，買氣出現大幅衰退，回到先前低點水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，交易量就呈現明顯衰退，可以視為政策已經發生預期效果。現在市場上已經轉為自用當道，個案普遍銷售時間都拉長，甚至還有搭配較輕鬆付款方式，希望能夠爭取首購自用族群的目光。

信義房屋統計預售揭露資料顯示，全台6月的預售揭露數量達1.4萬件，創下2021年7月實價登錄2.0(預售揭露更即時)上路後的單月新高，反映在平均地權條例上路之前，市場上出現一波買氣。

不過平均地權條例上路後，7月的預售揭露量目前僅剩下5820戶，衰退幅度超過5成，若以區域來看，台北市、台中市月減幅度約7成，其中台中減78%，將近8成。

新北、台南月減幅度約6成，新竹、高雄月減幅度約5成，桃園市相對穩定衰退約4成。

曾敬德指出，7月預售揭露件數出現明顯衰退，主要還是市場出現政策前提前上車現象，若平均6、7月約一萬件的交易來看，交易表現還算穩定，不過通常政策上路前的趕上車效應，都會影響後面幾個月的表現，短期內預售銷售還是會略顯疲軟。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

平均地權條例 信義房屋

延伸閱讀

好朋友都是建商？高虹安：不動產公會辦跨年行之有年

錢康明道歉 不動產公會證實7月拜會高虹安、楊文科談跨年

房貸平均金額932萬 衝高

明年起75歲以上每年多10萬人 專家：不動產繼承創新高趨勢將延續

相關新聞

工業地產成投資新寵 這區五年一坪8萬變18萬

高力國際調查指出，近年台灣工業地產成為投資新寵，過去五年全台工業地產總交易額達6,512億元，部分低基期工業區，土地價格...

大同總座沈柏延上任77天首現身 黃顯華出席力挺第7任

大同（2371）總經理沈柏延上任首度公開露面，13日出席與歐洲能源交易所簽定戰略合作協議記者會，他暢談大同轉型從製造業跨...

永豐餘跨入儲能 打造全台首座汽電共生表後儲能系統

永豐餘跨儲能領域，旗下子公司永餘智能與中華紙漿攜手建置全台首座「氣電共生表後儲能系統」，透過智慧應用，整合創能、儲能、用...

「新楓之谷」遭罰廣告不實 遊戲橘子花3小時還在寫聲明

玩家眾多的「新楓之谷」先前被檢舉轉蛋機率不實，公平會今（14）日決定對代理商遊戲橘子處新台幣200萬元罰鍰。遊戲橘子自下...

前手公司瀕臨破局邊緣！團隊神救援 一甲子老宅從爛尾樓變都更指標

歷經15年，美亞采吉經過前手公司經營不善、瀕臨破局邊緣，從不良債權完工交屋，成為都更案成功起死回生的典範案例，個中經驗值得學習。

房價下跌又有望？7月預售交易腰斬 這區大減8成

平均地權條例在7月1日上路，6月預售市場爆量出現一波上車潮，揭露數量達1.4萬件，不過新制上路後，7月的預售揭露量目前僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦