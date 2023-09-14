聯強攜手 DJI 拓展百貨通路 進駐新光三越台南小西門店

聯強（2347）攜手空拍機大廠 DJI 拓展實體體驗店，繼6月在台北三創開設首家旗艦店獲得熱烈迴響後，於9月在台南新光三越法雅客開設第二家體驗店，成為南台灣第一家符合國際水準的 DJI 授權店。同時新竹、高雄全新店點也正積極籌備中，不久即將以全新面貌，讓北中南的消費者，就近體驗 DJI 各項最新科技產品。

聯強國際協助品牌商全方位拓展通路，提供線上線下完整的解決方案服務，已成功創造出多個強強合作案例。除了可在線上建立品牌旗艦館，並透過聯強的 MSP 平台，串聯資訊流、物流、與聯強雲倉機制，整合提供品牌商完整的服務機制；線下亦可整合各實體通路伙伴的豐富門市營運經驗，建置優質的體驗及學習環境，讓消費者享有最專業及完整的購物體驗。

位於台南一級戰區的新光三越台南西門店，2022在全台百貨業績排名前5，堪稱百億級別的資優生。DJI 台南小西門授權店維持 DJI 一貫寬敞、明亮的設計風格，營造出令人愜意的體驗環境，讓顧客能夠舒適地瀏覽各種空拍機和攝影設備，並有專業駐店人員協助體驗並提供專業建議。無論是初次接觸空拍機，還是對攝影充滿熱情的愛好者，這裡將是交流體驗的最佳場所。