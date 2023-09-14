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上車潮已過！7月預售揭露腰斬 專家：短期銷售疲軟

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

平均地權條例在7月1日上路，未來新買進的預售案將不能換約狀況下，6月預售市場爆量出現一波上車潮，揭露數量達1.3萬件，不過新制上路後買氣已經提前反應，7月的預售揭露量目前僅剩下約5,820件，買氣出現大幅衰退，預售市場投資氛圍下降後，逐漸轉為自用當道的市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場已經轉為個案表現的市場，平均地權條例政策從去年開始討論後，交易量就呈現明顯衰退，也可以視為政策已經發生預期效果，現在市場上已經轉變為自用當道，加上少數的長期置產客戶，想要換約的投資退場，平均地權條例的確對於預售市場有降溫效果，現在個案普遍銷售時間都拉長，甚至還有搭配較輕鬆付款方式，希望能夠爭取首購自用族群的目光。

信義房屋統計預售揭露資料顯示，全台6月的預售揭露數量達1萬3,953件，創下2021年7月實價登錄2.0上路後的單月新高，反映在平均地權條例上路之前，市場上出現一波買氣，不過平均地權條例上路後，7月的預售揭露量目前僅剩下5820戶，衰退幅度超過5成。

若以區域來看，台北市、台中市月減幅度約7成，新北、台南月減幅度約6成，新竹、高雄月減幅度約5成，桃園市相對穩定，但衰退也有約4成。

曾敬德指出，7月預售揭露件數出現明顯衰退，主要還是市場出現政策前提前上車現象，若平均6、7月約一萬件的交易來看，交易表現還算穩定，不過通常政策上路前的趕上車效應，都會影響後面幾個月的表現，短期內預售銷售還是會略顯疲軟。

資料來源/信義房屋
資料來源/信義房屋

平均地權條例 買氣 信義房屋 實價登錄

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