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六角攜 OPEN POINT 生態圈互圈粉 拚今年衝破百萬會員

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六角攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，共同推動「食在生活‧會員無界限」合作。圖/記者嚴雅芳攝影
六角攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，共同推動「食在生活‧會員無界限」合作。圖/記者嚴雅芳攝影

六角（2732）今（14）日宣布，攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，共同推動「食在生活‧會員無界限」合作，OPEN POINT會員可獨享六角旗下品牌多項餐食優惠券，同時註冊六角美食通APP，在六角旗下品牌門市消費滿額，可獲得OPEN POINT點數10點。六角表示，透過這次合作不僅能觸及更多原本非六角美食通會員，同時藉由優惠套餐及會員導流，可滿足消費者的多元需求，並可望助攻今年旗下APP「六角美食通」會員數破百萬。

六角創立的「六角美食通」APP，整合旗下包含「Chatime日出茶太」、「春上布丁蛋糕」、「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」、「段純貞」牛肉麵、「大阪王將」、「橋村炸雞」、「Engolili英格莉莉輕食館」、「烘焙密碼」及「美利河Merry Pho」等十大餐飲品牌，在全台有超過百家門市，累積超過80萬的會員，會員貢獻直營門市業績平均占比超過三成。

台灣餐飲科技應用及數位發展加速，搭上社交全面回歸浪潮，餐飲門市顧客來源更多元化。根據六角品牌CRM結構發現，APP每月活躍會員消費客單是非會員的1.5倍，因此六角全力加速會員經營力道及新會員招募，以更精準洞察消費者的喜好與習慣。

此次雙方合作提供六角旗下手搖茶飲、中式、日式、韓式等多樣化的餐飲美食，以六角美食通APP作為媒介，結合來自於生活零售產業的OPEN POINT生態圈逾1650萬會員數，提供多樣性用餐優惠及服務打造會員新體驗，讓OPEN POINT會員的點數使用範圍除了眾多商品兌換外，還可擴及獨享餐飲優惠。同時，六角也以今年將衝破百萬會員數為目標，推動雙方會員互相導流，打造創新會員經濟生態圈。

「六角美食通」APP今年全面改版升級，除了原消費滿30元可累積一點，最低10點即可兌換超過30元價值的商品，回饋率超過10%。「六角美食通」APP 2.0將深化顧客消費旅程，提供個人化的用餐體驗，過去會員經營以「拉新」門市新會員為重點，近來逐漸轉型，趨向建立會員忠誠度為主要目標，導入「會員分級權益」。

六角表示，未來將同步整合線上會員及線下消費資料建立會員數據平台，對會員消費軌跡進行標籤、分群，快速運用消費數據推動「自動化行銷」及「最適餐點推薦」，以利精準掌握用餐喜好，滿足會員潛在需求，也將根據餐點喜好度，持續推出爆款餐點品項。 

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