竹苗房市怎走？房仲董座拋一統計曝「至少還有10年榮景」

竹苗受惠科技園區題材，近年房價一飛衝天，不少人憂心是否到頂反轉。飛鷹地產董事長王銘國表示，竹苗自湖口到苑裡約有20座科技與產業園區，已形成堅不可破的產業生態區域，預料房市至少還有十年榮景。

根據飛鷹地產研究中心彙整，竹竹苗科技產業區包括經濟部投次資的新竹、竹南、頭份、銅鑼工業區；科技部投資的竹科新竹、竹南、銅鑼園區，新竹生物醫學園區。

還有民間投資的台元科技園區、中興科技園區以及地方政府投資的苑裡北區、北區工業園區等。

王銘國表示，竹竹苗地區發展除了科技軸線外，還有人文軸線，其中包括約150公里長的浪漫台三線景點，竹竹苗雖不屬於農業大縣，但是農林人口造訪密度為全台最高的區域。

王銘國表示，以近5年的人口成長幅度來看，苗栗縣微幅下滑1.9%，新竹縣、新竹市平均則有2.5%成長；房價方面， 5年漲幅以竹北巿71%最高，其次為頭份巿47%，銅鑼鄉及苑裡鎮分別也有10%、7%的漲幅。

雖然政府為抑制房價飆漲，制訂各項打炒房政策，包括平均地權條例、限貸令、房地合一稅2.0及實價登錄2.0，但竹苗房價在內需不斷增加影響下， 近年仍呈現上揚，其中竹北已站上7字頭，竹南、頭份也來到4字頭。

他表示，竹苗房價確實來到相對高點，但是龐大科技產業帶來就業機會，就業人口以及強大購買力，預料房市至少還有十年榮景，新竹一些特殊建案仍會持續挑戰高價，未來可望和台中平起平坐。