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航太國防展回歸實體 貿協董座黃志芳：16年來最大規模

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
台北國際航太暨國防工業展（TADTE）睽違4年回歸實體，外貿協會董事長黃志芳表示，是16年來最大規模。記者柳名耕／攝影
台北國際航太暨國防工業展（TADTE）睽違4年回歸實體，外貿協會董事長黃志芳表示，是16年來最大規模。記者柳名耕／攝影

睽違4年回歸實體展的台北國際航太暨國防工業展（TADTE），14至16日在南港展覽館舉行，此次展覽由外貿協會主辦，貿協董座黃志芳表示，此次是16年來規模最大的航太實體展，有超過8000位買主預定要來參展，相信會給國內產業帶來豐厚的收穫。

此次展覽吸引國內外大廠參展，國內包括航太工業龍頭漢翔，航空零配件製造及維修業者台灣摩迪高工、利安科技、長榮航太及亞洲航空，代理銷售軍事領域器材的永亮、秀育，軍警訓練系統大廠全球動力及柏煇，衛星元件大廠創未來、捷揚航電，地面設備大廠攸泰科技、鐳洋科技，自主研發製造運載火箭的陽明交通大學火箭研究中心，無人機研發大廠經緯航太、雷虎科技中光電、台灣希望創新、田屋，以及擬真玩具槍製造商怪怪貿易等國內知名業者。

參展的國際大廠則有全球前20大國防產業供應商Lockheed Martin、Northrop Grumman、L3Harris、Raytheon、BAE Systems等，還有全球最大的飛機發動機生產商GE Aerospace，航太供應鏈管理專家MoovinV等。

黃志芳指出，對於這次展覽的商機相當有信心，因為國防相關的產值非常高，像是無人機在2022年全球就有300億美元的產值，到2030年預計會成長到550億美元。

除了無人機外，大空產業也是重點，目前全球太空產業年產值在2800億美元左右，其中有7成都是低軌衛星，而目前台灣有46家航空產業打入低軌衛星的供應鏈，台灣航空產業2022年的產值達到2000多億元，其中有1600億元是屬於低軌衛星，現在正是低軌衛星的成長期，展覽在此時舉行可說是天時地利人和。

無人機 黃志芳 太空 長榮航 中光電 雷虎科技

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