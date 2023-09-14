James Dyson 2023設計大獎 「適老化輪椅」勇奪台灣區冠軍

Dyson公布今年度James Dyson 設計大獎台灣區冠軍及優異獎得主，摘下冠軍的「適老化輪椅」，從長者、行動不便人士的外出需求出發，透過外型富有設計感的多功能輪椅，讓行動不便者的生活品質能夠獲得改善。除首獎作品瞄準台灣邁向高齡化的社會趨勢外，兩組優異獎也分別關注「難民」、「環境永續」議題，解決不同族群所面臨的問題，同時多元大膽的創意表露無遺，更體現發明「以人為本」的本質。Dyson資深產品經理胡鴻飛表示：「James Dyson 設計大獎設立的初衷，就是為了解決生活中容易被忽視的問題。」

「適老化輪椅」取得四位評審一致好評，實踐大學工業設計系教授暨系所創辦人官政能指出：「此作品整合性地解決了長者的三大生活問題，從出行需求、社交需求到美觀需求皆完整涵蓋，且實際打造一座原型（Prototpye），充分展現未來商化落地的潛力。」冠軍得主實踐大學工業產品設計學系高英凱表示：「透過我的發明，希望讓更多人看見年長族群的隱性需求，進而帶來改變的可能。」接下來，高英凱的適老化輪椅將代表台灣與來自全球28個國家及地區的設計好手，共同角逐James Dyson 2023設計大獎國際冠軍寶座。對此，高英凱期待自身作品能於世界級的舞台嶄露頭角，透過廣泛曝光與充沛資源將發明商化，以幫助更多世界各地的長者。

台灣地區賽冠軍：適老化輪椅

結合助行功能翻轉傳統輪椅定義，提升年長族群社交意願與心理健康

在台灣，65歲以上人口已達415.8萬人 ，隨著人口高齡化與老年貧窮問題加劇， 年長者的心理健康也成為重要社會議題。實踐大學工業產品設計學系學生高英凱，從照護親人的自身經驗出發並洞察長者身心需求，其作品「適老化輪椅」以 Z 世代視角重塑產品外觀，模糊代步工具與輪椅之間的界線，讓長者重拾代步工具選擇權。除此之外，體認社交行為對長者心理健康的重要性，該輪椅更結合助行器功能，協助長者從事社交活動。高英凱大方分享其設計理念：「產品設計談的不只是單純的技術或生產成本，更是一種解決方案，必須更深刻地去思考社會層面的問題，包含人、文化、環境等。我期待透過這項發明，讓更多民眾得以了解年長族群的處境，甚至願意深入探索其他社會議題。」

台灣地區賽優異獎：穿戴式庇護所

解決難民庇護與移動需求，充氣取代傳統帳篷骨架，大幅提升裝備的簡便性與可攜帶性

近年全球局勢動盪，根據聯合國統計，截至今年五月，全球有1.1億人被迫離開家園 ，台灣學生試圖透過設計向世界各個角落的弱勢族群表達關懷。實踐大學工業產品設計學系學生戴筱儒以「難民最感迫切的避難需求」出發，其作品「穿戴式庇護所」藉由輕巧的充氣形式取代傳統的帳篷骨架，讓難民擁有便於攜帶且能夠提供庇護的新選擇。另外，考量環境與市場價格，該發明採固定版型設計，針對不同環境可替換布料，降低生產成本。巧妙融合庇護所與禦寒衣物，向世界遞出來自台灣的橄欖枝。

台灣地區賽優異獎：GUAN.NECT

打破玩具既有二元框架，提供孩童更永續與創新的玩具選擇

在孩童成長的過程中，玩具總扮演讓孩子們發揮想像力及創造力的角色，但現今可取得的玩具大多為市面銷售的現成產品或自己動手製作兩種類型。實踐大學工業產品設計學系劉盈吟從環境永續的理念出發，深刻體認玩具產業明顯仍有缺口尚未被滿足，其作品「GUAN.NECT」透過3D列印元件，將紙管組合成各種型態，年紀較小的孩童可先由父母代為組裝後使用，年紀較大的孩童則可以發揮創意自行組裝，讓玩具不侷限在購買或自製的二元框架中，也能更長時間的被使用，達到永續的目的。