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台塑新智能投資2.2億元 與明志科大研發全固態鋰電池

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑新智能投資新台幣2.2億元，攜手明志科大研發全固態鋰電池。明志科大校長劉祖華（前排右起）、台塑新智能總經理劉慧啟、明志科大綠能中心主任楊純誠出席簽約儀式。台塑新智能提供
台塑新智能投資新台幣2.2億元，攜手明志科大研發全固態鋰電池。明志科大校長劉祖華（前排右起）、台塑新智能總經理劉慧啟、明志科大綠能中心主任楊純誠出席簽約儀式。台塑新智能提供

台塑新智能今（13）日宣布投資2.2億元建置「全固態鋰電池試製生產線」，與明志科技大學綠色能源電池研究中心啟動產學合作，擘劃為期四年的研發策略，透過全固態鋰電池先進材料與新興技術之大批量試製生產系統，開創具有高能量密度、高續航力、高安全性的下世代鋰電池關鍵技術，拓展可靠及多元化的新能源應用前景。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，固態電池已被鎖定為下世代電池首選之一，而台塑新智能的核心精神就是創新，將憑藉十餘年來在磷酸鋰鐵電池領域累積的穩固基礎，融合不斷突破的技術能力及最高安全品質，攜手明志科大研發全固態電池，並以達到試量產及實際應用為目標，為台灣打造完整的新能源產業鏈。

明志科大校長劉祖華表示，明志科大與台塑企業長期密切產學合作，綠能中心2017年即投入全固態鋰電池研究，發表逾20篇國際期刊論文、獲14項多國發明專利，此次與台塑新智能的合作可在生產製造、人才培育上做出貢獻，實際接軌產業需求。

據全球知名的彭博新能源財經機構趨勢分析，由於液態鋰電池價格持續上漲，固態鋰電池可望加速發展，初期由半固態、準固態電池領跑，長期朝向全固態電池的終極目標邁進，逐步確立商業化規模基礎。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，為提前布局市場，將從電極與電解質製備、軟包型電池組裝、電池檢測等三大面向，建立「全固態鋰電池試製生產線」，開發關鍵元件製程技術，試產高能量密度、高續航力、高安全性之固態電池，適用於消費性電子產品、工具機具、工商業儲能系統、電動車等領域，為應用端開闢嶄新的可能性。

明志科大綠能中心主任楊純誠表示，在持續突破技術瓶頸之下，目前製作的全固態鋰電池能量密度達每公斤390瓦時（390Wh/kg）的高水準表現，且即使接受彎折、針刺、剪切等破壞性測試，仍能持續供電且沒有漏液、冒煙、起火、爆炸等狀況，足以證明產品的安全性。

台塑新智能與明志科大綠能中心將共同深化全固態鋰電池研究發展，已擬定2023年至2027年共四期規劃，除了建置試產線及檢測分析工作站，也會培育新技術承接團隊、專業研究開發人才，為新能源產業奠定可長可久的穩定發展。

台塑 科大

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