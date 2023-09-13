疫後北美市場戰況激烈 星宇等三大航空搶轉機
北美航線因有商務、求學、探親等剛性需求，所以即使在疫情最嚴峻時，各國航飛行架次仍保有一定水準。今年疫後，被壓抑已久的飛行需求湧現，赴美熱潮大爆發，票價也隨之水漲船高。
當前長榮航穩居北美線一哥，不過華航積極租機增加新機外，也不排除復飛西雅圖；星宇則評估年底開舊金山、明後年開西雅圖及紐約航線。在在顯示北美市場戰況激烈。
華航今年整體營運由「貨運為主，客運為輔」轉變為「客貨並進」，全力布局北美與歐洲長程綿密航網，爭取高收益直飛客源，且華航在東南亞的布局規模最大，最看好中轉商機，搶攻市場的動作愈來愈大。
業界人士表示，美國市場共有2千多萬亞裔人口，尤其疫情期間長達三年，壓抑亞洲到北美的需求，現在市場需求強勁，也才剛開始復甦，熱絡景象將會延續到明年。
星宇航空今年4月首航北美第一個據點洛杉磯，當時董事長張國煒說，北美航線在洛杉磯開航後，未來在北美航點數要衝到六、七個，歐洲線會等北美航網完成布局後再考慮。
張國煒說，台灣的地理位置最適合做中轉北美航線，北美航網對星宇非常重要，今年底將開闢舊金山、明年中開西雅圖，後年再開闢紐約航線，休斯頓、達拉斯也都不排除。他分析目前航線的狀況，以日本與北美載客量最好，樂觀載客率。
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