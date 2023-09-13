天龍國「這一區」人口增長 竟排北北桃第三名

台北房價居高不下，引發脫北潮，其中大安區房價尤其貴，一般認為外移也最嚴重。不過永慶房產集團整理北北基桃十大人口淨增長行政區，北市大安區今年前8月增加了4,462人，排名第三，僅次於桃園區、中壢區。

另外統計今年1-8月台北市全市人口增長量為18,745人，大安區4,462人，占比高達23.8%，人口增長數量甚至贏過淡水、林口等眾多新北市的熱門行政區，也是台北市唯一擠入人口增長前十的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北市大安區交通發展成熟，公共建設完善，加上位於台北市核心地段、具優良學區、公園綠地豐富等優秀居住條件，吸引民眾入住，也讓房屋具備相當程度的保值、增值能力，即使大安區的平均單價已逼近百萬，仍有不少人願意入主。

根據永慶房屋統計， 今年前8月北北基桃十大人口淨增長行政區依序為桃園區、中壢區、大安區、龜山區。新店區、淡水區、林口區、板橋區、中和區、新莊區。

新北市共有6區入榜，其中最為注目的是長期被視為蛋白區的林口、淡水區。

陳金萍分析，近年來隨著公共建設緩步到位、捷運網路陸續擴大，新北市發展重心逐漸往外擴散，買家也不再侷限於傳統蛋黃區，轉而投向具有發展前景的蛋白區。

林口區道路規劃完善、配備大型商場及醫療機能，是許多首購族、小資族的首選。淡水區則因淡北道路動工、捷運、輕軌等大眾運輸工具逐漸完備，加上2字頭的甜甜價，獲得不少購屋族青睞，也成為榜單中房市交易最熱絡行政區。