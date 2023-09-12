IKEA北亞區董事總經理艾卓思：不排除到宜蘭或台南展店

台灣家居家飾龍頭IKEA（宜家家居）北亞區董事總經理艾卓思（Adrian Worth）今（12）日談到未來展店計畫。他說，目前全台有八家IKEA，若再開獨棟，要找到適合的點並不容易，故之後開店策略以「非獨棟」小型店舖為主，不排除評估空白區如宜蘭或是台南，會以人口數或是房東條件，和交通是否容易到達，作為重要考量因素。

他表示，今年台灣房市雖狀況不佳，但IKEA業績仍有成長，動能來自新店舖，四年來陸續開出桃園青埔、台北內湖店、台北城市店-小巨蛋店，以及去年底在嘉義與大潤發合作，開出全球首家店中店；另外，想辦法降低營運成本，這在疫情期間較難達成，不過今年開始會逐步轉好。

艾卓思表示，展店過去開店，都開獨棟「藍色大盒子（IKEA外觀都是藍色）」，近年發展因城市化，全球趨勢是要開消費者容易到達的店舖，若要找獨棟，整體條件比較難達成，所以未來希望開小型「多元化店舖」；舉例而言，去年底進入大潤發嘉義開店中店，僅有1,000坪，或是像小巨蛋店僅一層樓形式。

他也提到，IKEA對於台灣市場表現持樂觀以對，因此會持續看不同地方或不同機會點，而且不是每個縣市都有人口能支持一間獨棟大店，但仍會持續找空白區，像是宜蘭或台南，以台南來說就曾看過四五個點，考量重點會是消費者是否容易到達，只是後來並未進駐。

他指出，IKEA因提供低價品，既然成本要低，就要精算每坪租金多少錢，這些IKEA都有定好規範，特別與房東關係很重要，雙方會如何互動，都是考量重點之一。