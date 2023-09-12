台灣金聯33.8億元標售北港工業區土地 總價史上最高

台灣金聯今（12）日公告標售萬有紙廠於雲林北港工業園區佔地15公頃土地，標售底價33.8億元，10月17日結標，台灣金聯董事長施俊吉表示，預期未來可容納50家廠商進駐，提供逾千工作機會及每年40億元產值，這也是台灣金聯總金額最高的一筆工業用地標售案。

台灣金聯表示，此次公開標售的北港工業園區土地包含4萬3,560坪甲種工業區用地、住宅區土地面積1,318坪及公共設施用地面積547坪，建物面積（原為員工宿舍）794坪。即日開放以通訊方式投標，10月17日中午12時結標，並於當天下午3時直播開標，標售底價33.8億元，保證金1億元，國內法人皆可投標。

根據底標金額換算，每坪價格約落在7.4萬，施俊吉表示，當地工業區土地平均單價每地坪約15至19萬元，且此次出售土地中，也包含1,318坪的住宅區，距北港市區也僅有2公里，從生活機能到工商服務俱全。

施俊吉表示，除了實際上的拆除作業及土地清運，整理債權也是一大問題，萬有紙廠原先複雜債權進行處理耗時許久，再加上近期雲林縣政府才解除套繪管制，共耗時十餘年才走到如今公開標售這一步。

該土地目前仍為甲種工業區，不過雲林縣政府近期不斷公開表示該地將轉為乙種工業用地，台灣金聯資深協理張素美表示，縣政府都市計畫確實預計將該地變更為乙種工業區，不過實際進度較慢，目前尚未變更，因此標售上仍標明為甲種工業區，不過她也指出，實際上進駐廠商即使取得土地，開發仍需要經過當地政府點頭，因此該土地應該仍會以低汙染產業為主。

施俊吉表示，近來產業回流及企業擴廠需求強勁，因此此次北港工業園區標售可望結合附近諸多現有及規畫中的產業園區，形成產業聚落，提供加成效果，「台灣現在非常注重我們的生產基地，要部分移回台灣，大家都認為工業用地缺稀，要找到那麼大完整土地很困難」。

施俊吉表示，在解除套繪管制前，其實便有開發商洽詢，也已有銀行在研究相關聯貸可以如何進行，但當時並未公布底價。該地屬於素地，無論是開發商再進行規劃分區，亦或是單一企業標下自行運用，都十分方便。

對於今年房市相對低迷，是否會導致標售不夠踴躍，施俊吉強調，標售底價33.8億元，可說是相當合理，也留有適當獲利空間，「如果流標，未來景氣好一點，價格也可能上調」。