快訊

學生涉抄襲 陳明通獲獎榮退！蘇宏達怒轟台大校長下台：羞辱前輩

獨／錢康明再爆內幕！曝「Jack」在外喬事偷錄音 朋友遭威脅過程全曝

1坪換1坪大直受災戶該同意嗎？專家試算增值空間「好到令人流口水」

積極數位轉型 陽明海運以區塊鏈技術推動無紙化領櫃作業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）積極數位轉型，以區塊鏈技術推動無紙化領櫃作業。於今年8月與臺灣港務及關貿網路合作，利用區塊鏈技術於陽明海運集團所屬之高雄鴻明貨櫃場，推動出口、轉口及轉運櫃無紙化領櫃作業，提供客戶快速與便利的服務。

為響應政府的AIoT智慧港口應用服務，陽明海運將區塊鏈技術應用於櫃場銷艙和貨櫃提領流程，原本需要攜帶紙本臨櫃辦理的作業經由線上完成後，拖車司機只需憑藉手機上的二維條碼即可至櫃場進行貨櫃提領，不僅加快作業流程、降低人為錯誤，減少紙張碳粉的消耗還降低了司機等待時間，預估每年可減少超過2萬張A4紙用量。

未來更計劃將這項服務擴展至進口業務，預計每年能進一步減少超過9萬張A4紙的使用量。透過減少印刷和運輸所產生的溫室氣體排放，進一步實踐陽明海運在環保方面的承諾。2022年，陽明海運所推出的e-櫃台服務已成功節省了約213公噸的碳排放量，展現了陽明海運致力於推動ESG的具體成效 。

陽明海運以客戶為中心，持續提供創新服務，近年來已陸續推出了LINE BOT、線上簽進艙、e-D/O(電子小提單服務)、e-領憑、e-櫃台、客戶線上詢價及報價功能平台(my ocean freight)以及Chatbot等優質數位化服務，與客戶共享數位轉型所帶來的競爭力。未來更將搭配航運業低碳轉型布局以迎接全球淨零排放的挑戰，全力落實永續發展目標。

陽明海運 區塊鏈

延伸閱讀

南臺科大創關鍵領袖大學 串聯企業二代首屆限30人

遠距醫療明年Q1擴大實施 石崇良：長照機構住民也受惠

科技論壇13日登場…唐枬：智慧金融 五面向發展

證交所育才 進大學開課

相關新聞

飯店缺工 五星級飯店被爆每周3天不提供客房清潔服務

飯店業碰上史上最大缺工潮，亂象頻生，有五星級飯店被爆出，因房務缺工，每周一、三、五不提供客房清潔服務。有網友分享入住五星...

艾司摩爾也來了！中部豪辦一級戰區租賃大爆發

台中七期不只是富人最愛豪宅區，一棟棟商辦大樓拔地而起，使七期也化身中部豪辦聚落。信義全球資產觀察今年台中商辦市場租賃交易...

搶電動車充電商機 全達推全台首座移動式充電樁

瞄準電動車充電商機，全達國際推出全台首座移動式充電樁「E-HERO移動式充電機器人」，只需要30分鐘就可以把電充到8成滿...

積極數位轉型 陽明海運以區塊鏈技術推動無紙化領櫃作業

陽明海運（2609）積極數位轉型，以區塊鏈技術推動無紙化領櫃作業。於今年8月與臺灣港務及關貿網路合作，利用區塊鏈技術於陽...

台泥集團再獲歐盟17億元挹注 歐洲四國建1800個充電點

台泥（1101）今（12）日宣布，集團歐洲子公司 NHOA 旗下 Atlante 公司，繼去年9月獲得「歐洲設施連接基金...

因應高科技需求 中菲行啟用航空自貿港區新保稅倉

許多高科技產業客戶跟著調整供應鏈策略，在亞太地區設立越來越多的配送中心，以更接近供應商，中菲行（5609）因應物流趨勢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦