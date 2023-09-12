新莊副都心重劃區回溫 信義房屋觀察：最吸這兩類小家庭

根據新北市府統計，新北市新莊區人口數至今年8月為止，已經連續16個月正成長；在地房仲觀察，在新莊區之中，新莊副都心擺脫過去房價高點時，許多置產客被「套牢」、乏人問津的慘況，近年隨著區域重大建設、民間企業總部移入，自住人口明顯增加，尤其是區域內首購及換屋族、北市尤其在南港及內科工作者，為兩大類主要購屋族群。

信義房屋新莊副都心店專案經理蔡東和表示，副都心重劃區房價2014年左右攀上高峰，但後續受到整體景氣等因素影響，房價修正明顯，許多當年買在高點者，不是被套牢就是認賠出場；不過，大約從4年前開始，副都心房屋均價（含新成屋與中古屋、屋齡最高約11至12年左右）從46萬逐步回升，今年均價約達58萬、部分成交價甚至站上6字頭，幾乎已回到當年高點。

除了房價回升，蔡東和觀察，購屋族群輪廓也有明顯不同。目前副都心重劃區幾乎已較少置產客蹤影，而是以自住剛需族群為主，包括在地首購、換屋客群，及來自外區的買方，尤其不乏工作地點位於北市南港、內科者，考慮到可靠國道一號通勤，副都心重劃區房價相對北市可以負擔，區段綠覆率高、有雙語學區、重劃區發展約10年已有生活機能等原因而移入。

特別的是，由於年輕族群對重劃區喜愛度高，副都心重劃區近年也出現不少寵物美容店、寵物旅館等，形成特別的街廓景象。

至於區段房市近況，蔡東和則表示，去年開始，全台房市呈現量縮價穩，副都心重劃區相對其他區域來說，由於自住需求為主，買方詢問度尚稱穩定，唯屋主惜售心態明顯，使交易量難免出現緊縮。

他建議，如果目前有意在副都心看屋購屋者，可以預算作為考量之一，中古屋均價約在5至6字頭，預售屋部分價格較高，但如恰好有新推案，也不失為好的選擇，例如信義開發近期將推出「嘉學」案，其格局規劃大2房、正3房，又是校園首排，產品稀有性高，也很適合家庭自住，預計開價會依面向（景觀）、樓層約落在69至81萬間。