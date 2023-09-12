快訊

1坪換1坪大直受災戶該同意嗎？專家試算增值空間「好到令人流口水」

竹市立委選戰成四腳督？傳柯文哲妹妹將參選、粉專悄上架 民眾黨證實回應

基泰建設匯錢了 北市都發局：1億元已匯入指定帳戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新莊副都心重劃區回溫 信義房屋觀察：最吸這兩類小家庭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
副都心重劃區除有發展題材，區域內住宅區綠覆率高、有雙語學區、鄰近也有生活機能，受到許多年輕購屋族喜愛。（圖:信義房屋提供）
副都心重劃區除有發展題材，區域內住宅區綠覆率高、有雙語學區、鄰近也有生活機能，受到許多年輕購屋族喜愛。（圖:信義房屋提供）

根據新北市府統計，新北市新莊區人口數至今年8月為止，已經連續16個月正成長；在地房仲觀察，在新莊區之中，新莊副都心擺脫過去房價高點時，許多置產客被「套牢」、乏人問津的慘況，近年隨著區域重大建設、民間企業總部移入，自住人口明顯增加，尤其是區域內首購及換屋族、北市尤其在南港及內科工作者，為兩大類主要購屋族群。

信義房屋新莊副都心店專案經理蔡東和表示，副都心重劃區房價2014年左右攀上高峰，但後續受到整體景氣等因素影響，房價修正明顯，許多當年買在高點者，不是被套牢就是認賠出場；不過，大約從4年前開始，副都心房屋均價（含新成屋與中古屋、屋齡最高約11至12年左右）從46萬逐步回升，今年均價約達58萬、部分成交價甚至站上6字頭，幾乎已回到當年高點。

除了房價回升，蔡東和觀察，購屋族群輪廓也有明顯不同。目前副都心重劃區幾乎已較少置產客蹤影，而是以自住剛需族群為主，包括在地首購、換屋客群，及來自外區的買方，尤其不乏工作地點位於北市南港、內科者，考慮到可靠國道一號通勤，副都心重劃區房價相對北市可以負擔，區段綠覆率高、有雙語學區、重劃區發展約10年已有生活機能等原因而移入。

特別的是，由於年輕族群對重劃區喜愛度高，副都心重劃區近年也出現不少寵物美容店、寵物旅館等，形成特別的街廓景象。

至於區段房市近況，蔡東和則表示，去年開始，全台房市呈現量縮價穩，副都心重劃區相對其他區域來說，由於自住需求為主，買方詢問度尚稱穩定，唯屋主惜售心態明顯，使交易量難免出現緊縮。

他建議，如果目前有意在副都心看屋購屋者，可以預算作為考量之一，中古屋均價約在5至6字頭，預售屋部分價格較高，但如恰好有新推案，也不失為好的選擇，例如信義開發近期將推出「嘉學」案，其格局規劃大2房、正3房，又是校園首排，產品稀有性高，也很適合家庭自住，預計開價會依面向（景觀）、樓層約落在69至81萬間。

重劃區 房價 房市 信義房屋 景氣 預售屋

延伸閱讀

資訊公開透明 竹市府推「土地開發專區」

新莊區高中用地將解編蓋公園、市場 議員籲做好配套

天下永續公民獎 ESG標竿企業玉山金、國泰金、信義房屋同列Top10

專寵自住客 新重劃區享高CP值精緻好宅

相關新聞

飯店缺工 五星級飯店被爆每周3天不提供客房清潔服務

飯店業碰上史上最大缺工潮，亂象頻生，有五星級飯店被爆出，因房務缺工，每周一、三、五不提供客房清潔服務。有網友分享入住五星...

艾司摩爾也來了！中部豪辦一級戰區租賃大爆發

台中七期不只是富人最愛豪宅區，一棟棟商辦大樓拔地而起，使七期也化身中部豪辦聚落。信義全球資產觀察今年台中商辦市場租賃交易...

搶電動車充電商機 全達推全台首座移動式充電樁

瞄準電動車充電商機，全達國際推出全台首座移動式充電樁「E-HERO移動式充電機器人」，只需要30分鐘就可以把電充到8成滿...

新莊副都心重劃區回溫 信義房屋觀察：最吸這兩類小家庭

根據新北市府統計，新北市新莊區人口數至今年8月為止，已經連續16個月正成長；在地房仲觀察，在新莊區之中，新莊副都心擺脫過...

北捷參考國外地鐵 中和新蘆線2部列車試辦無中央立柱、進出動線更順暢

為提升乘車舒適度，台北捷運參考南韓、新加坡等國外地鐵作法，自8月1日起試辦改裝中和新蘆線兩部列車，將第2至5節車廂車門前...

農科園區引進117家企業、創造152億元投資 今年將出擊參加國際展

台灣唯一以農業為發展主軸的農業部農業科技園區，自2006年開園以來，在各項招商及產業輔導措施帶動下，目前園區已引進117...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦