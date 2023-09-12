萬寶華調查：今年第4季台灣「這行業」人力需求最旺

萬寶華今（12）日發布2023年第4季全球就業展望調查報告，台灣就業展望淨值為25%。在九大行業中，以醫療保健與生命科學產業就業展望值50%，能源與公用事業業30%次之，代表人力需求最高；而和上一季相較，金融業與房地產業唯一衰退，就業展望淨值為21%。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，受全球景氣下滑、終端需求疲弱影響，台灣今年經濟偏保守發展，也影響到雇主的招募。願意釋出比較多職缺的雇主多有緊急的特定需求，如醫療保健、能源、運輸、教育業別等；大多數行業對未來半年景氣看法仍以持平居多，特別是製造業、金融業等受出口影響較多的行業皆相對保守。

在九大行業中，葉朝蒂指出，醫療保健與生命科學領域就業展望淨值為+50%。相較上季增加22％。醫護界離職率本就稍微偏高，加上新冠疫情又大量消耗醫療量能，不少年輕護理師寧願自己創業、轉行，導致有些醫院甚至因人力缺口出現關床情形。目前許多醫療院所積極透過校園徵才、合理工時或提升其他福利等措施，積極補足第一線護理人員。

葉朝蒂表示，能源與公用事業領域就業展望淨值為+30%，相較上季增加3％。因應氣候暖化挑戰，政府也將發展淨零排放能源視為重要政策，帶動新興能源與電力商機蓬勃增長，包括非傳統電力企業也都積極搶攻電力市場，不僅電機、機械工程師搶手，資訊、行銷等不同領域的優秀人才也炙手可熱。

運輸、物流和汽車業領域就業展望淨值為+23%。相較上季增加16％。葉朝蒂指出，解封後台灣出國人數陸續增加，國內主要幾大航空業者均啟動大規模人才招募計畫，除了機場運務員及客服人員，還包括資訊、設施、航務等工程師職缺也是急需補充的人才缺口。

其他服務業就業展望淨值為+26%。相較上季增加17％。葉朝蒂分析，本業別職缺需求主要來自於教育行業，特別是政府近年要求降低代理教師比率，加上面臨教師的退休潮，這2年國中小正式教職都較過去增逾一倍，許多學校大量補充正式教職人員以因應缺口。

金融業與房地產業就業展望淨值為+21%，與上季相比下滑13%。葉朝蒂表示，本行業是下季唯一負成長的類別，主因在出口衰退削弱企業的設備投資，本業別受到溢出效應影響獲利，雇主較持保守態度看待未來發展，對人才的招募偏向保守，職缺主要集中在一般金融人員、資訊及存匯理財人員。