快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

貿易局攜紡拓會 協助臺灣設計師搶巴黎時裝市場商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
9月2日至4日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦的Who’s Next，為巴黎時裝周最重要前哨站。圖/紡拓會提供
9月2日至4日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦的Who’s Next，為巴黎時裝周最重要前哨站。圖/紡拓會提供

全球服裝產業最重要的SS24採購季節即將開跑，由經濟部貿易局攜手紡拓會規劃辦理的永續時尚整合行銷推廣活動，於9月2日至4日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦的Who’s Next展出。此展為巴黎時裝周最重要前哨站，且為歐洲最大具指標性之服裝商業展會，展出涵蓋男女服裝、飾品、配件、美妝、家居品等，每年超過千家來自世界各國的服裝品牌參展。

此次展覽同時也是時尚業界中最知名國際級平台，展會期間舉辦各類型展覽、趨勢論壇、時裝秀、零售業專家服務以及研討會等等，為行業中B-to-B專業商貿展(Trade Show)中規模最大、吸引全歐洲買家親臨現場採購。

本季TAIPEI IN STYLE聯合推廣專區共精選5家優質臺灣設計師品牌，經由紡拓會舉薦、通過主辦單位WSN DEVELOPPEMENT審核，進而獲得展出資格，經由紡拓會以主題式包裝，整體規劃於巴黎展出2024春夏最新系列商品。

本次聯合推廣專區位於Hall 1的READY-TO-WEAR區，展出品牌共計3家服裝品牌CYNICAL CHÉRI BY PRAXES、CASH ONLY、URNAVY及 2家服飾品牌ME30、ENTADAR。服裝品牌包含：長年參展臺北時裝週之都會知性設計師女裝品牌CYNICAL CHÉRI BY PRAXES、URNAVY、致力於融合臺灣文化與藝術的街頭潮流品牌CASH ONLY；服飾品牌包含100%臺灣原創製造的城市機能袋包品牌ENTADAR海漂計畫及地中海風以永續訴求的飾品品牌ME30，帶著打造環境友善為核心理念勇闖歐洲。

現場有超過1300家國際品牌參與並且吸引來自126國的零售商、選品店、百貨及網路電商等專業人士參觀，其中參觀買主約65 %來自法國當地、35%來自比利時、義大利、西班牙、瑞士、德國等歐洲他國。

臺灣品牌積極推廣臺灣優質商品，吸引許多來自歐洲各地之國際專業採購蒞臨參觀，後續商機可期，預估可達100萬美元，臺灣設計師積極與歐洲買家互動良好，把握本季巴黎首場服裝展會的商機，提供買家多元採購服務，增加臺灣品牌於歐洲市場市佔率。

巴黎 經濟部 時裝周 品牌

延伸閱讀

NBA／詹皇組團救美國隊！傳招募柯瑞、KD等巨星打巴黎奧運

想在巴黎奧運討回顏面 美國男籃該派的奪金夢幻陣容

BALENCIAGA全新Monaco摺疊鍊帶包 夾、拎、斜揹都喜歡

閃炸！許瑋甯墨鏡洩邱澤身影 巴黎浪漫約會曝瘋狂行程

相關新聞

台灣金聯標售北港工業園區土地 公告底價33.8億元10月17日開標

經歷10多年債權取得、重整、破產等法律程序處理，以及清理廢棄物，原本是萬有紙廠的雲林的北港工業園區今天起公開標售，台灣金...

王品嚴選水餃賣破3千萬 百位鐵粉免費看「他馬克老闆」

王品（2727）旗下「王品嚴選」水餃上市即熱銷，開賣一年就締造超過3,000萬元營收，並獲得電影「他馬克老闆」邀請合作，...

基本工資上漲 但7成5上班族今年沒加薪、四分之一的人五年沒加薪

勞動部上周召開基本工資審議委員會，拍板明年每月基本工資從新台幣2萬6400元調到2萬7470元、時薪從176元調到183...

歷經10餘年重整後標售 北港萬有紙廠土地底價33.8億

台灣金聯資產管理公司今日宣布，將釋出面積4.5萬餘坪（15公頃）位於雲林之北港工業園區（曾為全台三大紙廠之一的萬有紙廠）...

北台八縣市產業論壇今登場 喊話中央協助土地能源及淨零問題

北台八縣市產業年會今於新北開幕，各縣市副市長或秘書長皆出席，並聚焦產業發展與區域經濟議題，包含招商上遇到土地及能源問題，...

貿易局攜紡拓會 協助臺灣設計師搶巴黎時裝市場商機

全球服裝產業最重要的SS24採購季節即將開跑，由經濟部貿易局攜手紡拓會規劃辦理的永續時尚整合行銷推廣活動，於9月2日至4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦