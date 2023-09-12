貿易局攜紡拓會 協助臺灣設計師搶巴黎時裝市場商機

全球服裝產業最重要的SS24採購季節即將開跑，由經濟部貿易局攜手紡拓會規劃辦理的永續時尚整合行銷推廣活動，於9月2日至4日在巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦的Who’s Next展出。此展為巴黎時裝周最重要前哨站，且為歐洲最大具指標性之服裝商業展會，展出涵蓋男女服裝、飾品、配件、美妝、家居品等，每年超過千家來自世界各國的服裝品牌參展。

此次展覽同時也是時尚業界中最知名國際級平台，展會期間舉辦各類型展覽、趨勢論壇、時裝秀、零售業專家服務以及研討會等等，為行業中B-to-B專業商貿展(Trade Show)中規模最大、吸引全歐洲買家親臨現場採購。

本季TAIPEI IN STYLE聯合推廣專區共精選5家優質臺灣設計師品牌，經由紡拓會舉薦、通過主辦單位WSN DEVELOPPEMENT審核，進而獲得展出資格，經由紡拓會以主題式包裝，整體規劃於巴黎展出2024春夏最新系列商品。

本次聯合推廣專區位於Hall 1的READY-TO-WEAR區，展出品牌共計3家服裝品牌CYNICAL CHÉRI BY PRAXES、CASH ONLY、URNAVY及 2家服飾品牌ME30、ENTADAR。服裝品牌包含：長年參展臺北時裝週之都會知性設計師女裝品牌CYNICAL CHÉRI BY PRAXES、URNAVY、致力於融合臺灣文化與藝術的街頭潮流品牌CASH ONLY；服飾品牌包含100%臺灣原創製造的城市機能袋包品牌ENTADAR海漂計畫及地中海風以永續訴求的飾品品牌ME30，帶著打造環境友善為核心理念勇闖歐洲。

現場有超過1300家國際品牌參與並且吸引來自126國的零售商、選品店、百貨及網路電商等專業人士參觀，其中參觀買主約65 %來自法國當地、35%來自比利時、義大利、西班牙、瑞士、德國等歐洲他國。

臺灣品牌積極推廣臺灣優質商品，吸引許多來自歐洲各地之國際專業採購蒞臨參觀，後續商機可期，預估可達100萬美元，臺灣設計師積極與歐洲買家互動良好，把握本季巴黎首場服裝展會的商機，提供買家多元採購服務，增加臺灣品牌於歐洲市場市佔率。