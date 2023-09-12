和泰汽車攜手東南科技大學 推產學合作

和泰集團和泰汽車長期投入培育汽車技術人才落實CSR企業社會責任，自1991年起陸續與技術型高中、大專校院等共32所學校推動T-TEP產學合作計畫( Toyota Technical Education Program)。每年捐贈各式教具並舉辦教師研習會研討Toyota 新式科技，透過交流活動，共同提升汽車產業人才培育做法。

東南科技大學為和泰汽車長期合作學校，為提供學生更優質學習環境，先後斥資近1億元興建廠房及添購先進設備，打造全新車輛實務營運中心並於2023年落成使用。

為促進跨校交流，和泰汽車攜手東南科大於全新落成之車輛實務營運中心舉辦暑期 T-TEP 教師研習會，吸引來自26校42名教師參加研習。研習會首先由東南科大分享特色教學，藉由學校的研發優勢，並與產業界緊密的合作，鼓勵學生進行賽車打造工程，投入業餘賽事，以此激發學生學習動機及興趣。

東南科大李清吟校⾧強調，該校車輛實務營運中心的發展方向，緊密地跟隨當代汽車技術的發展趨勢，未來將持續地更新教學設施和提高學習內容，成為國內最具實力和影響力的汽車技術教育機構之㇐。

因應汽車產業電動化發展趨勢，和泰汽車在此次研習會介紹最新渦輪油電系統，協助學校掌握Toyota HEV技術。而在實習課程，先由東南科大進行導覽，介紹教學場域及因應節能車發展的各式教具，隨後由和泰講師帶領各校教師分組實習，交流教學軟硬體設備應用，以協助學校端未來課程規劃；參與教師對於此次精實研習印象深刻，並希望和泰未來能規劃深度學習課程。