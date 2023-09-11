工具機8月進出口金額同減 公會：國際市場受中國需求衝擊

財政部關稅總局公布8月海關進出口貿易統計初步值，台灣工具機暨零組件工業同業公會整理指出，從工具機出口統計來看，8月台灣工具機出口金額2.35億美元，相較今年7月減少3%，較去年同月則減少9%。

其中，金屬切削工具機8月出口金額約1.97億美元，相較今年7月出口減少2.5%；金屬成型工具機8月出口金額近3810萬美元，則較今年7月減少5.4%。

今年1至8月工具機累計出口金額17.49億美元，較去年同期減少12.2%，其中金屬切削工具機產品出口金額近14.9億美元，較去年同期減少11.3%，金屬成型工具機產品出口金額近2.58億美元，較去年同期減少17.6%。今年1至8月台灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國(含香港)、美國、土耳其、印度、荷蘭、德國、義大利、越南、泰國、日本。

就工具機進口統計來看，8月台灣工具機進口金額為4575萬美元，相較今年7月減少9.9%，較去年同月則是減少34.2%。其中，金屬切削工具機8月進口金額3493萬美元，相較今年7月進口減少26.3%；金屬成型工具機8月進口金額1082萬美元，則較今年7月成長217.1%。今年1至8月工具機累計進口金額4.25億美元，較2022年同期減少30.7%。

其中，金屬切削工具機產品累計進口金額3.5億美元，較去年同期減少35.3%，金屬成型工具機產品出口金額為7504萬美元，較去年同期成長3.4%。今年1至8月台灣工具機進口前十大國家依進口金額排序為日本、中國(含香港)、德國、瑞士、泰國、義大利、南韓、美國、法國及新加坡。

1至8月台灣工具機主要出口國家比重。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供

中國海關總署於上周公佈進出口數值，數據顯示8月中國出口總額較去年同期下降8.8%，進口總額同比去年下降了7.3%。中國為全球第二大經濟體，整體經濟的走向備受關注。且受地緣政治與嚴格的清零政策影響下，造成許多外國企業紛紛撤出中國，這對過去依賴龐大的貿易順差來維持經濟穩定和創造就業機會的中國造成了危機，因而出現了高失業率、房價以及消費者投資力道下滑等狀況，而這些新數據不僅反映了中國的需求，連同國際市場的供需也是同樣受到衝擊。