天坑、塌陷頻傳 家旁蓋大樓你一定要做的兩件事

近日台北、新北，新竹接連發生天坑、地基掏空情況，北市大直更有民宅一樓變地下室。知名結構技師戴雲發表示，這類工安意外頻率越來越高，主要是危老都更案愈來愈多，很多建案緊臨民宅「深開挖」，一不小心就會發生意外。

他預料這種意外還會持續增加，民眾住家旁邊如果有人在蓋大樓，有工地開挖，一定要做好兩件事以求自保。

戴雲發表示，建案工地鄰損事件一直都有，這幾年愈來愈密集，主要原因是近年都會區危老都更案大增，許多小建案在市區裡一小格一小格開挖，一挖就挖掉三、四層樓土壤，由於緊臨民宅，施工稍有不慎，就會造成鄰損。

他表示，缺工也是另一主因，現在不只一般工人缺，工程師也很缺。工地開挖都會設置各種監測系統，但監測系統必須有人隨時注意並解讀，現在缺工，少了專業人才監測，這些儀器沒人在看，或是有看沒懂，形同虛設。

戴雲發表示，現在危老都更案是過去的好幾倍，緊臨民宅深開挖愈來愈多，重大鄰損等比例增加，相當合理。由於政 策大力推動危老都更，隨危老案件增加，預料這種意外還會持續增加。

在這種情況下，他建議住家旁邊附近如果有人危老都更，要蓋大樓深開挖，自己一定要做好兩件事。

首先政府規定基地深開挖一定要做鄰房現況鑑定，建商會找技師到你家先拍照，這時一定要盡可能配合，因為假如你都不配合，到時候你們家沒有資料，如果發現裂縫，雙方就會扯不清，就會很麻煩。

第二，除了要注意家裡的牆壁、梁柱以及磁磚有沒有裂縫外， 也要注意自家旁的柏油路有沒有和建案基地平行的裂縫，假如有就要告知建商，以免他們沒發現。

戴雲發也呼籲建商，發現有狀況就應處理，有些業者怕多花錢，就賭賭看，想說以前出現沒處理也沒問題，但一旦碰到了，就可能出大狀況。