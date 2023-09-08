高雄市區1字頭中古屋交易熱區曝 平均購屋面積有34坪

近年高雄房價飛高，1字頭市區能買甚麼房？台灣房屋集團根據內政部實價登錄資料統計，高雄今年1字頭中古屋交易表現，平均購屋屋齡雖偏高，落在33年左右，不過平均面積卻有約34坪，而成交物件類型，以大樓佔48%最多，其次為公寓物件有32%，華廈物件則為20%，另外，前三大1字頭中古屋交易熱區，三民區交易佔比達18.6%，榮登最親民熱區冠軍，其次為鳳山區及苓雅區，各以14.2%、13.2%交易佔比，分居二、三名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄房價水位持續升高，市區1字頭新屋幾已難尋，1字頭想入主市區宅，雖然屋齡要將就點，不過坪數未必要犧牲，像三民、鳳山、苓雅區這類傳統購屋熱區，地段機能成熟，中古物件類型多元，雖區內不少1字頭物件多為高齡屋，不過早期大樓、公寓物件公設比低、實坪面積大，以屋齡換空間，又能以親民價享有市區機能，成為小資族成家希望。

李家妮指出，觀察今年高雄中古屋1字頭交易比例約佔46.5%，雖相較2021年下滑約15.9個百分點，不過整體中古市場成交比例，仍以1字頭房價為大宗，這也顯示出高房價時代，低價物件相對搶手，1字頭買房不是夢，透過多方找屋看屋，仍有機會親民成家。

根據台灣房屋統計，三民區的九如一路，榮登該區榜首，平均單價落在17.1萬元，其次為民族一路，成交均價落在15.6萬元；鳳山區則以中崙二路最夯，平均單價約在16.1萬元，另外包括中山東路及新富路，同登該區1字頭熱門路段；苓雅區1字頭熱門路段，則由新光路及自強三路拿下，平均單價約在16~16.3萬元左右。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，以三民區九如一路來看，該路段為市區東西向主要道路，往西接往高雄車站商圈，往東通往鳳山區，沿線人車流旺盛，生活機能成熟，並擁有台鐵民族站、科工館站、正義車站通勤機能，部分路段屬於高雄購屋熱區之一的科工館商圈，區段具備增值潛力，預售已站穩4字頭，屋齡較新的中古大樓則要2字頭起跳，然而近年屋主多惜售，部分社區較少有物件釋出，要往民族及正義車站商圈方向，中低樓層物件有更多機會以1字頭入手。