新北房價漲很大 樹林、鶯歌5年漲幅超過八成

新北市是全台人口數最多的縣市，也帶動了在地房市交易蓬勃，預售屋推案量不僅大，房價也不斷向上攀升。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近五年新北市各行政區的預售屋房價表現，全市的平均單價已破5字頭，平均單價最高的前5名都已突破6字頭，而永和區平均單價來到了74.5萬元，是新北市最先突破7字頭的行政區。若從近五年房價漲幅來看，樹林區與鶯歌區漲幅皆突破八成，漲幅相當驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來，在全球貨幣寬鬆、資金潮挹注下，房市交易火熱，連帶提升民眾對房價上漲的預期，而在原物料、工資成本上升等因素，讓房價居高不下，預售屋更是如此。

近五年新北市全市預售屋平均單價也平均上漲27.1%，漲幅明顯，再觀察2023年新北市預售屋單價前5名皆已突破6字頭，對比5年前，單價大多還落在4、5字頭，顯示若想在新北市買到房價相對親民的預售屋，難度恐怕是越來越高。

陳金萍指出，永和區因其地理位置和交通區位極佳，擁有離台北市一橋之隔的優勢，加上區內有捷運中和新蘆線經過，也鄰近中和區環狀線站點，交通便利、生活機能佳，一直都備受雙北民眾的喜愛，加上永和區素地不多，新推案物以稀為貴，永和區預售屋在今年1-6月的平均單價突破了7字頭，是新北市之最。

陳金萍說明，近幾年來，因房市交易火熱，加上新北市重劃區多，吸引了許多建商紛紛投入預售屋市場，而原本新北市的中心素地已逐漸稀缺，因此建商便逐漸往樹林、鶯歌、三峽和八里區等相對低基期的區域購地、推案，同時也推升當地房價。

其中，樹林區和鶯歌區漲幅均突破八成，相當驚人。陳金萍補充，樹林區受惠於台北大學坐落於此，以大學為中心，往外拓展開發，促使北大生活圈共榮發展，加上捷運三鶯線經過，交通題材利多發酵，吸引不少退休人士選擇在當地置產，房價明顯成長，短短5年間成長了82.5%，成為新北市之冠。