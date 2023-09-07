砸逾5.6億買「環山路A案」185坪地 力麒：土地收購完畢、明年Q1登場

三年三個月之後，終於再見到營造暨不動產的「服務收費價格指數」跌破50，8月的指數是48.3。不過，「跌的是科技廠房的承包價、包租代管開出的租金。住宅、商辦價格持平。」中華經濟研究院助研究員陳馨蕙說。

2023-09-07 22:30