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砸逾5.6億買「環山路A案」185坪地 力麒：土地收購完畢、明年Q1登場

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

力麒建設（5512）今（7）日公告以總價5.61億元取得台北市內湖區碧湖段四小段等七筆土地及其地上物。全案土地面積約611.69平方公尺、約185.04坪，換算每坪土地成交價達303.4萬元，交易對象為力麒建設董事長郭淑珍。

力麒建設表示，該案為「環山路A案」，基於開發效益考量，因此向關係人以及自然人等完成購地事宜。在完成購地之後，全案100%為力麒建設所有，基地面積達441.01坪，預計明年首季推出總銷約36億元住宅大樓案。

力麒建設「環山路A案」位於台北市環山路二段，目前已完成都審，預計明年首季拿到建照後推案，目前規劃打造六拼產品，規劃24、26、32、36、37、39坪產品，為地上17樓、地下五樓之住宅大樓。

力麒建設指出，至於「環山路B案」則還需走都更，該案總銷約15億元，初估兩年後走完都更才有機會推案。

力麒建設目前在銷主力銷售建案為「力麒天沐」，全案已完工、以新成屋銷售，總銷約達53.8億元，銷售率約65%。

展望明年，力麒建設指出，除了明年首季將推出「環山路A案」外，明年首季也將推出「中山北路都更案」，該案位於中山北路六段，基地面積約972.54坪，總銷初估達93.5億元，規劃中大坪數60、65、77坪之四拼產品，將打造地上26樓、地下四樓之住宅大樓。

力麒 都更

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