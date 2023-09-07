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日勝生擴大循環經濟事業 日鼎水務規劃現增5.92億元

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

上市公司日勝生（2547）計劃擴大循環經濟事業，旗下日鼎水務規劃發行新股50,200仟股，以日鼎水務今年7月31日自結每股淨值11.8元為發行價格；日勝生100%持有子公司日鼎投控將參與現增認購，認股總金額不超過5.92億元。日勝生表示，待增資完成後，日鼎水務實收資本額將達62.1億，實收股數621,000仟股。

日鼎水務執行國內最大桃園汙水下水道系統BOT計畫，規模涵蓋桃園地區約7,610公頃六個都市計畫區，至2023上半年桃園公共汙水下水道接管率約23.2%，日勝生與日鼎水務已投資超過110億元，貢獻桃園接管比率15.29%，約占全桃園接管數六成，接管用戶達13萬戶。

目前水資中心每日可處理汙水量10萬噸，近期建設已拓展至桃園都市計畫區與八德都市計畫區，預估今年底接管戶數可達14萬戶。配合未來民生接管與汙水量增加，日鼎水務日前提送三期擴廠計劃，正由桃園市府與營建署審核。

除了全面導入智慧管理系統，加強前置處理生物網膜（BioNET）與薄膜生物反應（MBR）過濾技術，期能提供穩定水質，並將於三期規劃增建厭氧消化槽及污泥乾燥機，加速汙泥減量與沼氣發電研發，配合污泥再生與太陽能系統，要在桃園打造ESG環保綠能園區。

延續日鼎水務技術，日勝生旗下寶鼎再生水建設桃園再生水BTO計畫，將連接桃園北區水資源回收中心之放流水，進階淨化為再生水。輸水管線系統並建設將優先提供中油桃園煉油廠與觀音工業區，預估第一期於2025年完工後，每日至少可提供四萬公噸再生水。

寶鼎再生水廠區計劃導入AI智能管理，與水資中心智慧管理系統整合，搭配汙水下水道水質監測，確保前端水質水量供應穩定。並規劃濾布濾池執行再生水前置系統作業，去除水中微粒與毛髮纖維，降低後端淨化負荷。接續以超濾膜 (UF)及二段式逆滲透膜(RO)技術，移除水中離子，確保再生水有效淨化。後端供水系統將導入工業4.0自動配水模式，即時監測末端用水量，並根據用戶個別配水池蓄水位、用水變化、流速及管線壓力等資訊，進行智慧化動態調整，滿足用戶離尖峰各階段不同用水需求。

寶鼎結合AI智能化與工業4.0智慧控制系統，預計可降低再生水系統處理用電約10%。目前再生水園區產水機房與產水池正進行RC結構體建置，整體輸水管線建設進度超前，已於桃園地區鋪設約12公里，預計2024年中開始第一階段，可供應1萬噸再生水至大桃園企業廠區。

日勝生 都市計畫

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