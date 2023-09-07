水湳新地王誕生！潤隆建設22.7億買中央公園首排精華地 單價達331.5萬

台中「水湳經貿園區」地價追上七期，衝破300萬元大關。根據最新實價資訊，台中中央公園旁約683.4坪的文商段土地，今年6月以總價22.7億元成交，暫居台中今年總價最高的不動產交易，換算土地單價達331.5萬元，大幅超越該重劃區之前最高單價280萬，成為水湳經貿園區新地王，買方為興富發集團旗下潤隆建設。

台灣房屋經貿中清特許加盟店店長劉文傑表示，該地在上市櫃建商潤隆建設購地時，已發布公開資訊，近期才於實價登錄揭露。由於該地享有中央公園第一排景觀，兩、三年前，公園首排就有民間標售案開出380萬元價碼試水溫，雖然迄今無售出消息，但已透露出水湳經貿的潛力，因此今年出現單價331.5萬元的新地王，算是符合預期。

劉文傑指出，水湳經貿園區地價比肩七期，得益豐富的建設硬實力，且近期市府啟動了「經貿段6、8地號」的地上權招商，預計引進國際級旅館及複合式百貨商場，使經貿園區未來發展更具想像空間，以現今當地建案單價已站上9字頭的情況來看，往後公園首排新案頗具創價可能性；不過近期預售市場受平均地權條例新制衝擊，價量表現相對保守，估計業者會等到政策影響淡化後，再伺機推案進場。

台灣房屋進一步彙整歷來台中單價最高的土地交易，由興富發（2542）2020年以每坪350萬元買下的惠國段土地居首；亞軍是豪宅「丽格」基地，2014年由大陸建設與厚生集團聯手，以單價346.9購入；齊興建設去年初買下的歌劇院首排惠國段土地，單價達336萬元奪下季軍；此次揭露的水湳經貿文商段土地，直接空降第四名；大陸建設在2012年取得的「宝格」基地，則以每坪327萬元位居第五。