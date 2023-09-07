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新東陽助農採購老欉文旦 中秋吃柚還可以關懷弱勢

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
新東陽五大服務區「”柚”來做好事」公益義賣將於9月8日開始，數量有限售完為止。新東陽提供
新東陽五大服務區「”柚”來做好事」公益義賣將於9月8日開始，數量有限售完為止。新東陽提供

東陽長期關注並投入公益活動，今年９月將延續過去七年的傳統，於新東陽五大服務區舉辦中秋寶柚義賣活動「柚來做好事」，此次跟關西友善農場、西湖千蕙有機農場、斗六果菜合作社採購老欉文旦柚，並將義賣所得全數捐贈給當地需要幫助的機關團體，希望藉著活動拋磚引玉，讓大眾一起關懷弱勢團體，並邀請用路人在能力之餘與新東陽攜手做公益。

中秋除了吃月餅外最不可或缺的就是柚子，柚子外型渾圓象徵團圓，目前正值產季，是最美味且應景的水果。新東陽今年舉辦的「柚來做好事」中秋寶柚義賣活動特別挑選各地的老欉文旦，有關西友善農場自然栽培的文旦柚，今年新增苗栗千蕙農場的有機文旦，更有雲林的產銷履歷柚子，吃起來香甜多汁，以合理價格採購10萬元並於新東陽關西、西湖、清水、南投、西螺服務區販售，所得全數捐贈給新竹縣關西國民小學(棒球隊)、華山基金會(後龍站)、台中市私立惠明盲校、南投仁愛兒少之家、財團法人老五老基金會，希望透過這樣的活動讓更多人一起投入公益活動，以自己能力所及的方式幫助弱勢團體，義賣活動於9月8日開始，數量有限售完為止，有興趣的用路人經過服務區不妨一起喊「柚」。

新東陽服務區同仁們與苗栗千蕙有機農場農民一同採摘，提供給大家最好的文旦。新東陽提供
新東陽服務區同仁們與苗栗千蕙有機農場農民一同採摘，提供給大家最好的文旦。新東陽提供

東陽 文旦 義賣

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