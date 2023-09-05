實價資訊落後1~2月賣屋怎定價？房仲推新服務

網路有不少房屋估價服務，但大多只利用政府實價登錄資訊，而實價資訊因登錄作業關係，往往落後市況1-2個月，讓售屋者不知如何定價。

永慶房屋表示，為解決消費者的痛點，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，針對雙北直營地區推出「售屋房價即時算」服務。雙北地區的民眾只要輸入地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，目前雖有實價登錄資訊，但各家業者在申報實價登錄資訊時，工作時長多有不同，最遲可能交屋後近1個月才會申報。

另外政府部門也需整理資訊整理，大約每10天才會更新一次。因此，相對完整的實價登錄資訊，通常需要等待1-2個月才會齊備出爐，這導致市面上的房價估算服務，有可能落後市況1-2個月。

永慶房屋的「售屋房價即時算」除了利用政府實價登錄資訊之外，還會每天更新永慶房屋的成交數據。在永慶房屋成交的物件，交屋隔天便會立即登錄在永慶房仲網並存入資料庫中，使「售屋房價即時算」能夠即時更新房價估算。

除了已經成交的房市資訊之外，永慶售屋房價即時算系統，同時將社區周遭正在銷售中的物件的開價納入考量，讓計算出來的參考售價更貼近市場。民眾也可以直接參考周遭房屋目前的開價，對區域房市有更清楚的認知。

陳賜傑指出，永慶房屋在雙北直營地區成交市占最大，擁有數量相當龐大的交易紀錄，永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅能夠更快更新數據、數據來源也更全面，讓房價估算更貼近市場。