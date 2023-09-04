海景無敵！八里小宅成交5字頭登「左岸王」

實價揭露，新北八里區也攻上5字頭，位於龍米路的 Sky River（大河渥），18樓頂樓戶小宅以1,500萬元交易，扣除車位每坪達50.1萬元，創八里新高，成為左岸住宅王。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，Sky River 為海景第一排，樓高18層，立面特殊，為地標型建築，規畫1+1房以及2房小宅。實價顯示，該社區低樓層也接近4字頭，中高樓層單價則多在40萬元以上。

陳炳辰分析，八里是蛋白區， 近年雖有台64線、淡江大橋等題材，但一般住宅房價一直在3字頭徘徊，變化不大。

不過海景住宅就不一樣，由於當地海景開闊，望向淡水一側也具景觀，又具稀有性，許多覺得淡水景觀宅五、六字頭房價太高的民眾，會到八里一側買海景宅，近年房價穩定上揚。

陳炳辰分析，Sky River 站上五字頭，除因海景第一排，目前市場低總產品當道，該社區規畫坪數小，總價多在1,200萬上下，創新高的頂樓戶，總價也只有1,500萬元，也因此能創造高單價。

陳炳辰提醒，5字頭的單價，已可在泰山、林口買到不錯的物件，而八里在居住、交通機能仍略嫌不足，未來淡江大橋完工，也是對淡海新市鎮較為有利，首購自住出手，建議仍宜保守，在地單坪30多萬元都還有豐富的物件可挑選。