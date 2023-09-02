新北再添房市生力軍 這區水岸宅上看7字頭

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案本月1日舉行抵價地抽籤暨配地說明會，開發時程再向前跨一大步。大家房屋企研室總監郎美囡表示，此開發案基地一側面新店溪水岸，未來推案預估7字頭，將成新北水岸住宅生力軍。

中和秀朗橋北側區段徵收開發案面積約4.26公頃，範圍東至新北環河快速道路、西至成功路97巷及環河東路四段、南至秀朗橋頭、北臨環河東路四段及新北環河快速道路口、規劃住宅區，公園兼兒童遊樂場、廣場兼停車場等。

根據市府資料，該案經歷23年的等待，在2022年內政部核准區段徵收，並於今年初動工，預計於2025年完成，未來可銜接中和成功路、新北環快，改善原先往永和、台北市方向交通壅塞的情況。

郎美囡表示，該案的住宅用地將近2.1公頃，占整個都市計劃約一半。目前周邊房屋均價約每坪47萬元，公寓均價42萬元、大樓均價約51萬元。

她表示，新北市中和區正在銷售的新建案開價在6、7字頭，甚至有8字頭的新案，該案東側即為新店溪，最南端規劃為消防用地、汙水處理廠及兒童遊樂用地，南側也最靠近捷運秀朗橋站及秀朗橋，聯外交通以南段最為便利，考量通膨及工料價格，未來新案開價應該至少7字頭。

郎美囡表示，秀朗橋是中和通往台北市的重要橋樑之一，且環河快速道路通往新北市其他行政區也相當便捷，中和秀朗橋北側住宅區位於新店溪左岸，若蓋起住宅大樓，面東側可擁有清溪公園綠意及水岸景觀，隨著捷運環狀線通車，周邊房價已成長一波，不過房價及機能相對於台北市來說，仍具有競爭力。

她表示，中永和人口密度高，無論是徵收、都更甚至為老重建過程費時，有大面積的計畫案實屬不易，台北市近幾年除了北投士林科技園區，並無其他大面積開發案，況且士北科住宅新案的成交價已經來到9字頭甚至破百萬，新北市機能成熟的大型開發案可望吸納台北市人口及其他縣市人口。