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別嫌房價貴？專家揭那些年房市酸言「現在全打臉」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
信義計畫區。記者游智文／攝影
信義計畫區。記者游智文／攝影

近日網路流傳一張38年前報紙廣告，上面寫著高雄澄清湖附近3房2廳只賣15萬元，引發不少網友哀嚎，慨嘆那年代回不去了。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，其實在大家身邊，總是不時出現相對低價的重劃區，只是當下多數人都覺得房價太貴，不合理，於是白白錯過而沒購買。

他表示，許多重劃區早期都有不少諷刺建商賣太貴的「酸話」，這些話尖酸又好笑，在當時廣為流傳，許多人深受影響，但現在回頭來看，全都漲翻天。當初因為相信這些話因而沒出手的人，看到現在的房價，一定後悔懊惱不已。

這些經典「嫌房價太貴」酸話包括：

●信義計畫區開發初期，房價一坪十幾萬元，嫌「一坪花十幾萬買去住在農田中，是瘋了嗎？」

●大直重劃區一開始賣二十幾萬元，嫌「淹水門票還賣那麼貴，下大雨就淹死你。」

●林口新市鎮一開始賣十幾萬，嫌「越住風濕越嚴重，一坪還要花十幾萬？」

●青埔重劃區賣十幾萬，嫌「買瓶醬油都要騎車十幾分鐘才買得到，盤子才去買。」

●台中七期在2000年前新建案一坪賣十萬元，嫌「一步一酒家、十步一摩鐵，神經病才買去跟小姐作伴。」

●台南大橋重劃區一開始賣十幾萬元，嫌「潘仔才會買，那些買的潘仔都是台中、台北來的。」

何世昌表示，每個年代，好像都會覺得當下房價太貴，並羡慕以前房價便宜的環境。其實相對便宜的地方總是有的。

雖說「嫌貨才是買貨人」，但買房時「嫌貨卻是錯過的人」，而一旦錯過，再想買時往往就得付出更大代價。

房價 重劃區 建商 建案

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