陳建仁：持續完善冷鏈物流系統 保障農民收益

行政院長陳建仁今（1）日前往雲林縣參訪瓊埔合作農場冷鏈區域加工廠時表示，政府也持續完善農產品冷鏈物流系統，讓農產品從生產端到消費端的貯運過程中，減少耗損，並積極拓展外銷，增加農民收益。

陳建仁指出，他從小吃番薯籤長大，而現在甘藷產業另有一番風貌，瓊埔合作農場蘇嘉益理事主席不僅鼓勵中高齡者參與甘藷加工工作，更結合文創，進一步創立「阿甘薯叔」形象品牌，進軍國際市場，並積極推動食農教育理念，讓前來參觀的民眾了解台灣農業的發展，以及建置冷鏈加工廠的重要性，為台灣農村發展樹立良好典範。

陳建仁指出，透過建置完善冷鏈加工物流系統，讓農產品從生產端到消費端的貯運過程中，減少耗損，有效提升農民收益。日前他出席「台日水果夏祭」開幕式活動時，日本台灣交流協會台北事務所泉裕泰代表致詞時即提及日本朋友對台灣水果的喜愛，包括鳳梨、芒果、火龍果等水果在日本銷路皆非常好。他表示，政府透過「農產品冷鏈運銷體系」等措施，大幅提升台灣外銷水果的品質，日本茨城縣笠間市更採購台灣香蕉作為該市學校營養午餐水果，讓學生享用。

陳建仁表示，在農業部長陳吉仲及相關同仁努力下，我國農業發展不僅邁向專業化、企業化及國際化，更結合智慧科技，以「智慧農業」方式推廣經營。他要感謝立法委員大力支持疫後特別預算，農業部並從中編列268億元預算，其中140億元經費用以投入改善農水路工作，提升農業水資源永續韌性建設。他認為，因應環境變遷，推廣農業升級勢在必行，而每個農業鄉鎮皆應發揮地方農產特色，共同打造台灣的農業地圖，以推廣地方觀光，例如他的故鄉高雄旗山盛產香蕉，雲林縣水林鄉則盛產甘藷，可積極行銷其農特產品，成為遊客心目中獨一無二的「香蕉鄉」及「甘藷鄉」。

最後，陳建仁也期勉大家發揮阿甘精神，奮鬥不懈、堅持到底，讓台灣的農業發展愈來愈好，也讓每一位農民獲得最好的保障，並積極落實全民食農教育，期盼大家在接受食農教育課程後，都能夠理解農產品和食物的珍貴，也懂得均衡飲食，長得更健康。