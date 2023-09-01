SCFI貨櫃運價指數翻紅、周漲幅1.96% 北美線續強

SCFI貨櫃運價指數連續兩周下跌後轉為翻紅，受惠於北美線續強，最新今(1)日出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價指數上漲18.89點至1033.67點，周漲幅為1.96%；亞洲到歐洲線還是疲軟，亞洲近洋線、東南亞航線則上漲。

國內的物流業者表示，全球貨櫃輪市場需求依舊不夠強勁，然而航商已不願意接受低運價，持續捍衛運價，每個月的月初都會申請調漲GRI，市場運價就會出現月初走強，月中就開始走下坡的特別現象，不過，在每個月的調漲中，運價也就慢慢墊高。

北美線9月開始表現還是相對強勁，承攬商指出，航運業者透過各種調整船舶的方式，將船舶進船塢維修等措施，進一步減班，再加上巴拿馬運河的通行限制不斷增加，為貨櫃航運添變數，都進一步支撐美國線運價40呎櫃維持在2千美元以上的水準，目前市場還在觀察大陸十一長假出貨概況，目前提前拉貨的情況並不明顯，成為影響市場需求的重要關鍵。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,136美元，較前一周上漲130美元，漲幅6.48%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,132美元，較前一周上漲80美元，漲幅2.62%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達768美元，較前一周下跌34美元，跌幅4.23%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,364美元，較前一周下跌91美元，跌幅6.25%。

另外，近洋線的運價則是漲、跌互見，其中遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周下跌1美元；遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平；遠東到東南亞每TEU與前一周上漲12美元，漲幅8.57%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲7美元。