全家荔枝烏龍霜淇淋、鹽之花奶霜烏龍酷繽沙攻冰品市場

全家（5903）鮮食再出招，由明星品牌Fami!ce全家霜淇淋、minimore甜點領軍，再度攜手便利商店女神古娃娃與團隊所創立的點心品牌WA!COOKIES，9月5日起於線上、線下陸續推出10款消費者最喜愛的茶風味新品，以「茶日珈琲所」為主題，包括最強冰品Fami!ce全家霜淇淋全新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，以及「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，以創新口味持續搶攻冰品市場。

全家Fami!ce霜淇淋以獨家產業鏈，加上全台超過2千間販售店的通路優勢，銷售屢創佳績，已連續兩年翻倍成長，為霜淇淋市場第一品牌。根據全家銷售觀察，消費者喜愛品嚐茶口味霜淇淋，過往所推出東方美人茶、鐵觀音等茶系口味皆有網友熱烈敲碗回歸。

此次全家Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，口感甘醇不膩口，質感韻味值得細細品嚐。為回應消費者對Fami!ce霜淇淋的喜愛，凡於9月5日至10月4日購買Fami!ce霜淇淋任一口味，再加價49元即可獲得霜淇淋造型購物袋。

不僅如此，全家同時也與WA!COOKIES推出「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，選用台灣四季春烏龍及黃金烏龍茶，拌入荔枝蜜以黃金比例調配而成獨特口味，添加茶凍提升咀嚼口感，頂部鋪上微鹹起司奶蓋，一杯內含多層次風味，以創新冰品帶來驚奇。

全家研發甜點近20年資歷，為唯一擁有自營甜點專業產線的便利商店，繼今年推出自有甜點品牌minimore後，帶動甜點銷售業績翻倍成長。全家透過甜點市場觀察與開發經驗持續深耕minimore品牌，再度聯名WA!COOKIES推出4款新品，包括「烏龍茶可可千層蛋糕」、「阿薩姆可可脆粒泡芙」、「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」與「芝麻三重奏蛋糕捲」。