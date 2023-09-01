威剛旗下威速登金卡多衝電動車市場 搶移動市集商機

繼綠色物流與選舉租賃市場後，威剛科技（3260）旗下威速登金卡多電動三輪車推出「三開車款」，搶攻餐飲與市集商機，讓餐點飲料、手創小物或是美妝服飾等各類產品都能輕鬆運用銷售，更適合直接騎入市集夜市，成為移動市集最佳幫手。

同時，威速登也將參加9月2～3日在南港瓶蓋工廠舉辦的「綠夏生活節x綠夏市集」，與環保品牌Picnniq一起展出。

威速登金卡多為台灣第一台合法上路的電動商用三輪車，為了滿足多元化的市場應用，推出置物箱可「三面三開」設計，是時下移動商機的最佳選擇。此外，其零排放、一鍵倒車，以及可在2.5公尺寬的巷道間迴轉等特性，讓業者可直接騎入市集與夜市販售商品，機動性高，免去傳統推車用人力運送，省時省力且環保。

本次與威速登攜手合作的Picnniq，是以純素食主義與環保為核心的品牌，商品擁有全素成分認證及Cruelty-Free 無動物性實驗認證，這次將使用威速登金卡多三開車款展示品牌的明星商品-全素蘆薈潤膚免洗手噴霧、100%純天然肉桂草本漱口水。