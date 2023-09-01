疫情改變許多生態模式，解封後，商用車的需求依舊熱絡，HINO 再出招，回饋廣大顧客的支持，推出「HINO 應援有禮，3萬回饋金加碼送」購車禮遇，凡於2023年9月1日至10月31日選購 HINO 6.5噸以上貨車並完成發票開立者，享當次抵用3萬元購車金優惠。

汽車達人指出，HINO 六期商用車安全系統齊備，許多生意頭家的好幫手，這款車提供更安全舒適的駕馭體驗外，可依需求選擇不同馬力，300系靈活輕巧，滿足不同載運情境；500系大馬力及大扭力特性，展現強勁的山道行駛性能，不管是市區山區，都能用全方位的新動力滿足車主們的需求；700系則升級全新配備，更舒適平穩，寬敞座艙空間提高舒適度，降低長期駕駛疲勞感。

和泰集團也表示，「HINO 應援有禮，3萬回饋金加碼送」即日起至10月31日止，敬邀車主把握機會選購。本活動適用對象為自2023/9/1至2023/10/31期間購買 HINO 6.5噸(含)以上貨車並完成發票開立手續者，政府機關標案及特殊大口不適用此販促活動；購車金限當車當次購買抵用，不得要求領取現金或折抵其他車價等費用，實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件議定之。