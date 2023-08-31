海廢變椅子、眼鏡、筆電 海保署秀台灣循環經濟實力
海保署今天起接連3天，在南港展覽館舉辦「台灣國際海洋暨漁業產業展」，設有「海廢再生聯盟專區」，現場展示廢漁網、廢蚵繩及海廢保麗龍如何變身為椅子、背包、眼鏡、衣服、筆電等產品。
海保署透過新聞稿表示，自民國110年成立海廢再生聯盟，目前成員已有45家，協助推動海廢回收再利用，以新技術讓海廢變黃金，這次展區呈現海廢產業循環經濟的未來。
海保署長黃向文說，「海廢再生聯盟專區」以生命週期形式布展，現場擺放海廢產品使用的原料，如廢漁網等、半成品至終端產品，讓民眾了解廢漁網及保麗龍等海洋廢棄物，轉變為橫跨建材、紡織、生活用品等各式產品的過程。
黃向文感謝海廢再生聯盟成員合力解決海洋廢棄物問題，改變過去海廢僅能進入焚化處理的模式，現在透過回收處理技術，海廢可變成再生原料。
海保署指出，從海上或海底清除海廢，風險及成本相當高，如果能妥善帶回陸地上處理，在台灣既有廢棄物回收處理技術優勢基礎下，可延續資源性物質的生命。
海廢再生聯盟是串連品牌商、供應商、回收再利用機構和金融投資業等產業，以海廢資源循環鏈解決去化問題，讓廢棄物轉變為可用資源，也呼應今年台灣國際海洋暨漁業產業展主題核心，海洋及漁業發展須兼顧產業利益與環境永續。
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