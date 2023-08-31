房市買氣回神 928檔期爆逾2,000億案量、創八年次高

《平均地權條例》修法上路後的第一個房市重大檔期，北台灣新建案市場推案量不減反增，預估將突破2,000億元大關。根據住展雜誌統計，北台灣2023年房市928檔期預估推案量約2,122億元，較2022年同期增加約303億元，年增幅達16.6％，為近八年次高量。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖說國內外政經局勢依然紛擾，不過在新青安貸款、通勤月票等話題帶動下，北台灣整體房市買氣顯露回穩跡象，且不僅自住、換屋族，購屋目的為抗通膨的置產客，也成為拉抬市場買氣的要角。眼看新建案買氣趨穩，不少業者重啟推案計畫，部分潛銷中建案依據客戶反應調整規劃後，也將在928檔期正式公開。

據住展雜誌統計，北台灣2023年房市928檔期預估推案量約2,122億元，年增幅達16.6％，其中台北市的推案量最大，預估量逾788億元，是去年同期的兩倍。住展雜誌提供

北台灣各縣市以台北市的推案量最大，預估量逾788億元，是去年同期的兩倍。當中松山、南港及中山案量都超過百億元，並以松山推案量逾250億元最多。此外，南港因迎來指標住宅及商辦新案，推案量也逼近200億元。

北市928檔期推案量主要由百億都更、商辦案撐起，如都更案「勤美璞真-城仰」、「中工鳴森苑」，及商辦案「華固中央置地」等。建案產品規劃方面，從百坪豪宅到換屋產品都有，不過占比較高的還是小宅單位，如「漢寶西門綻」、「首泰三重路案」等，都規劃有10多坪的小坪數格局。

推案量居北台灣第二的新北市，約有656億元新案會在928檔期開始銷售，且之中高達六成案量來自一級戰區三重，主因是二重指標大案「都廳大院2」計畫公開，使三重推案量攀至400億元。

其他區域如淡水、新莊，預估推案量都在100億元左右，淡水近期總銷較大新案，會是位在小坪頂地區的「台北別墅」，規劃大台北地區少見的別墅產品，新莊則將迎來「勝旺中原東路案」、「嘉學.」、「是東騰」等建案進場。

桃園市推案預估量約458億元，當中逾半案量來自中壢。除青埔特區有新供給，A20重劃區、過嶺重劃區也分別將有指標案「宏普序時代」及「大清松勇路案」公開。至於龜山A7重劃區，因相對低總價產品買氣穩定，接下來還有「允將A7二期」、「鴻築文達路案」等新案亮相。