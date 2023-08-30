鋼價正向發展 30日燁聯、東鋼陸續漲價
鋼價正向發展。不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日下午開出9月不銹鋼盤價，內銷每公噸漲1,000元至3,500元，外銷漲30美元至120美元；東和鋼鐵30日拍板9月下半月的H型鋼新價每公噸漲500元，為近五個月來首見上漲。
法人表示，目前以中鋼（2002）、中鴻（2014）為首的碳鋼，到不銹鋼以及鋼筋、H型鋼等建築用鋼材普遍走在上坡道路，雖然包括大陸以及越南等地鋼市仍有部分雜音，但鋼價整體走揚的態勢頗為明確，觀察重點在於這場小多頭行情能持續多久。
燁聯表示，近期鎳生鐵、鉻鐵、鉬鐵等主要生產原物料價格皆呈現上漲趨勢，且新台幣持續貶值，墊高鋼廠向國外採購原物料的價格，為反映成本增幅，決定內外銷各項產品售價調整。
燁聯不銹鋼內銷304產品每公噸漲3,500元、430產品漲1,000元、316L產品附價漲3,500元；外銷方面，304產品漲120美元、430產品漲30美元、316L產品附價漲100美元。
此外，另家不銹鋼上游廠唐榮30日下午宣布，9月盤價將以參考同業訂價及市場行情後，與客戶個別議價辦理。
東和鋼鐵H型鋼9月下半月價格出爐，基價每公噸漲500元，尺寸加價、附價加價維持不變。這也是東鋼從5月至8月平盤以來首見漲勢。
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