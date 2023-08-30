2023高中生 SDGs 提案競賽 文華高中「環保快閃店」奪冠

台中市政府社會局經管的台中社會創新實驗基地，舉辦第三屆「台中市高中生SDGs永續發展目標提案競賽」，一共15所學校、超過30組團隊參與。評選結果，文華高中以「環保快閃店」獲得評審一致肯定，拿下第一名；興大附中拍攝AED急救教育短影片獲得第二名；清水高中設計「打破汙名」桌遊獲得第三名。

社會局表示，這項活動從110年開辦，今年的提案包含「垃圾管理及公民參與」、「急救教育」和「網路安全」三大命題，以及鼓勵自由發揮的 「自訂主題」。

5月說明會後，經過初賽書面審查到決賽口頭簡報，學生從中學習聚焦議題、撰寫提案、邏輯整併、討論交流和激盪思考，培養覺察課業外的議題，藉此了解SDGs並投入行動。

榮獲第一名的文華高中團隊，以「文華人的 SDGs日常小試」為題， 在校園設置6天環保快閃店，讓師生接觸環保商品和綠色消費方式，培養責任消費的觀念。過程中，參賽學生發揮做中學的精神，實際接洽廠商， 行銷宣傳活動，成功在學校颳起一陣環保旋風，得到師生熱烈回響。

第二名興大附中團隊拍攝心「電」心短影片，在各大社群曝光；舉辦全校急救日急救講座，提升師生的急救能力。第三名清水高中團隊製作互動桌遊，希望大家更了解心理疾病患者的處境，試著同理和尊重平等對待。

社會局說明，青少年藉由提案競賽和執行，將想法化為實際，號召更多同學及家人共同打造永續新生活。社創基地致力於倡議永續概念，也期待更多人加入行列。