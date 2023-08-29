富驛酒店斥資1.02億元 買藝舍創意廣告

開曼群島商富驛酒店集團有限公司 （2724） 為提高營運資金運用效率、增加營運範疇、整合集團資源進而提升集團整體效益，由本公司持股100%之子公司台灣富驛酒店股份有限公司 (下稱台灣富驛) 向關係人立信興投資股份有限公司以每股新台幣20元取得藝舍創意廣告股份有限公司(下稱藝舍公司) 80%股權，計5,100,000股，總價金為新台幣1.02億元，於今日即112年8月29日提報本公司及台灣富驛董事會決議通過，嗣後將依公開發行公司取得或處分資產處理程序提交本公司股東會決議。

台灣富驛原持有藝舍公司20％股權，加計本次取得藝舍公司80%股權，藝舍公司將成為台灣富驛百分之百投資之子公司。

藝舍公司原為立信集團旗下專責代銷之公司，而立信集團土地庫存充足，未來推動之建案量可期，藝舍公司對立信集團建案設計與經營風格之熟稔度具有優勢，能精準定位產品與擬定行銷策略，預期台灣富驛收購藝舍公司後，立信集團仍將持續與藝舍公司合作，故藝舍公司成為台灣富驛子公司後，將可增加集團營業項目，並分散經營風險，進而創造本公司經營之綜效，對本公司日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益，預計此項投資可提升本公司整體營運績效及股東權益。