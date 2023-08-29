快訊

負責鋪設草皮的廠商不忍了！ 曝12億新竹棒球場排水竟這樣做

富驛酒店斥資1.02億元 買藝舍創意廣告

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

開曼群島商富驛酒店集團有限公司 （2724） 為提高營運資金運用效率、增加營運範疇、整合集團資源進而提升集團整體效益，由本公司持股100%之子公司台灣富驛酒店股份有限公司 (下稱台灣富驛) 向關係人立信興投資股份有限公司以每股新台幣20元取得藝舍創意廣告股份有限公司(下稱藝舍公司) 80%股權，計5,100,000股，總價金為新台幣1.02億元，於今日即112年8月29日提報本公司及台灣富驛董事會決議通過，嗣後將依公開發行公司取得或處分資產處理程序提交本公司股東會決議。

台灣富驛原持有藝舍公司20％股權，加計本次取得藝舍公司80%股權，藝舍公司將成為台灣富驛百分之百投資之子公司。

藝舍公司原為立信集團旗下專責代銷之公司，而立信集團土地庫存充足，未來推動之建案量可期，藝舍公司對立信集團建案設計與經營風格之熟稔度具有優勢，能精準定位產品與擬定行銷策略，預期台灣富驛收購藝舍公司後，立信集團仍將持續與藝舍公司合作，故藝舍公司成為台灣富驛子公司後，將可增加集團營業項目，並分散經營風險，進而創造本公司經營之綜效，對本公司日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益，預計此項投資可提升本公司整體營運績效及股東權益。

         

股東會

延伸閱讀

立康與台糖簽租賃土地合約 第三座觀光工廠落腳南投

高雄大樓工地挖破水管滲水 居民控工人摸黑潛水找肇因

涉非法吸金判5年！8點檔男星成潤認了負債累累繳不出罰金

大同區建案工人遭電擊不治 北市勞檢處勒令停工

相關新聞

綠界金流平台爆漏洞 17LIVE示警要求返還千萬欠款

串流娛樂平台17LIVE聲稱第三方支付業者綠界科技金流平台出現漏洞，導致多筆客戶交易資料遭竄改。綠界表示，接獲17LIV...

中秋送禮員工難討好、客戶意見多 電子禮券業者出招搶送禮商機

每到端午中秋或是送禮的時間，企業不管送客戶、贈員工都得花心思，因為客戶未必滿意，員工也意見很多，難道要給現金嗎？

居住正義之1／政府打房出什麼問題 房價越打越高 年輕人愈住愈遠房子愈小

近年房價漲，租金也漲，許多民眾不只買不起，連租都租不起。政府為此推出不少居住正義政策，包括房地合一稅、平均地權條例修法、新青年安心成家優惠房貸、300億擴大租金補貼等。

獲選為全球首家 高端疫苗參與WHO C-TAP新冠疫苗技術廠

高端疫苗（6547）今（29）日宣布，世界衛生組織（WHO）的C-TAP計畫（COVID-19 Technology A...

高端技術獲世衛技轉許可 高端：若再授權可收權利金

世界衛生組織、藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool，MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP...

ASML林口工一設廠有譜 投審會核准台灣艾司摩爾增資

全球最大半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布300億元於新北市林口工一產業專用區設廠，經濟部投審會今（29）日通過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦