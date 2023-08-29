ASML林口工一設廠有譜 投審會核准台灣艾司摩爾增資

全球最大半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）去年宣布300億元於新北市林口工一產業專用區設廠，經濟部投審會今（29）日通過荷蘭商艾士麥以新台幣56.4億元及歐元1.4億元增資台灣艾司摩爾，從事晶圓量測設備等代工生產，並提供相關技術支援及培訓服務。

此外，今日投審會通過鴻海（2317）以3.2億美元投資印度、越南共四家公司、佳世達科技（2352）以1.9億美元間接受讓取得中國大陸五家醫療相關公司、以及玉晶光電（3406）增資茂晶光電（廈門）等案。

投審會今日召開委員會議，會中共核准六件投資案，二件是僑外投資，二件是對外投資，二件是對中國大陸投資。其中，艾斯摩爾（ASML）去年宣布挹注300億元，將於新北市林口工一產業專用區設備最受關注，投審會昨日通過投資案。

投審會官員表示，今日通過荷蘭商艾士麥以新台幣56.4億元及歐元1.4億元增資台灣艾司摩爾，前者股東直接增資為股本，後者則是股東借款給子公司，屬於「貸款投資」。兩種投資形式皆須經投審會核准。核准後最遲於六個月內匯入。

另一件獲准僑外投資是荷蘭商YAHOO HOLDINGS B.V.以新台幣36億元增資雅虎數位行銷有限公司，從事經營電子資訊供應服務業、一般廣告服務業、廣告傳單分送業等業務。

在對外投資部分，投審會今日亦通過鴻海精密以3.2億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，轉投資印度兩家公司及越南兩家公司。其中印度兩家公司分別從事手機及手機配件等電子產品生產業務、及手機之螺絲及金屬件等零部件生產；越南兩家公司則分別生產電動車充電等設備、以及生產遊戲機、電子書及筆電等機構件。

另一件則是中國信託商業銀行以3,705萬美元，提供一年期以上貸款予菲律賓CTBC BANK （PHILIPPINES）CORP.，從事經營商業銀行業務。官員說，此案即為股東借款給子公司「貸款投資」。

我上市櫃公司對中國大陸投資今日亦通過兩件。第一件是佳世達科技以1.9億美元間接受讓取得大陸地區南京明基醫院、蘇州明基醫院、明基（南京）醫院管理諮詢公司、蘇州明基投資公司、南京銀廈健康產業發展公司等五家公司之股權。

玉晶光電股則以6,500萬美元增資茂晶光電（廈門）有限公司，從事經營光電子器件、模具等之產銷業務。