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立康與台糖簽租賃土地合約 第三座觀光工廠落腳南投

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
立康生醫台南中草藥產業文化館。圖／立康生醫提供
立康生醫台南中草藥產業文化館。圖／立康生醫提供

立康（6242）今（29）日宣布，與台糖公司簽訂租賃南投埔里土地合約，將於南投埔里興建第三座觀光工廠，落成後將為立康生醫最大的營運據點，未來並將進一步爭取與周圍觀光資源結合，開發自由行散客市場，共同促進當地經濟發展。

立康生醫表示，公司目前在台南、苗栗分別擁有「中草藥產業文化館」與「健康養生觀光工廠」，除了具有穩固的品牌知名度外，每年來客數穩定成長，此次以20年權利金5,168萬元標得台糖中彰區處經管「南投縣埔里鎮忠言段815地號等六筆土地」，土地總面積4,925坪，預計將結合中醫知識、南投當地特色、休憩育樂等特色，創造有別於台南、苗栗的新亮點。

立康生醫表示，南投新廠並落於觀光黃金地段，旁邊即為台灣觀光工廠知名度冠軍的埔里酒廠，未來有望與當地各觀光產業合作與導引觀光人潮，打造在地遊憩亮點，進一步共同擴大南投觀光旅遊市場。

根據經濟部工業局調查，台灣觀光工廠自2022年疫情解封後迎來回溫，總產值已突破60億元，立康生醫的「中草藥產業文化館」年產值更是創下連六年蟬聯第一的佳績，「健康養生觀光工廠」產值也居前五名，顯見立康生醫在國內觀光工廠居市場領導地位。

立康生醫持續看好台灣觀光工廠的發展，此次除了開發中部觀光市場外，公司先前已於宜蘭購入土地面積約1,500坪土地，預計待南投新廠完工後，將於宜蘭再新設觀光工廠據點，藉此吸引更多不同族群之消費者，進一步擴大公司事業版圖。

立康生醫指出，公司除持續尋求合適的拓展據點，擴大業務板塊外，亦將會陸續推出新品項以拉高整體客單價，且積極進行客服中心的軟硬體升級投資及建置網路銷售平台，提供多元化銷售管道及更多消費者特性分析資料，進一步瞭解消費者的購買週期、特性、商品組合等，藉以提高公司營收及獲利能力。

觀光工廠 埔里 台糖

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