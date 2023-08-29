攜手合作增進兩港發展與繁榮 高雄港與韓國釜山港締結為姊妹港

高雄港與釜山港（Busan）今 (29) 日於韓國釜山港灣公社 (BPA) 舉行姊妹港締盟儀式，由台灣港務公司執行副總經理兼高雄港務分公司總經理王錦榮及韓國釜山港灣公社副社長Ja-Rim Koo代表簽署，台灣港務公司董事長李賢義、韓國釜山港灣公社社長Joon-Suk Kang及外交部領事事務局駐南韓台北代表部釜山辦事處處長郭承凱擔任簽約見證人。

釜山港與高雄港分屬母國第一大港，此次締盟係奠定於台灣港務公司與韓國釜山港灣公社(BPA)多年來良好合作關係的基礎之上。李賢義表示，高雄港與釜山港正式締結為姊妹港，象徵著兩港友誼橋樑的里程碑，期盼未來雙方在港埠管理與航運專業上互相交流，雙方攜手合作，增進兩港的發展與繁榮。

高雄港歷年與12個國家，共17個港口締結為姊妹港，包括美國、英國、法國、西班牙、義大利、比利時、加拿大、德國、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國大陸及波蘭等國家，釜山港是高雄港與南韓簽署的第一個姊妹港，同時也是高雄港的第18個姊妹港。

台灣港務公司在2018年至2019年就分別與「釜山國際郵輪研究所 (BICI)」及「韓國釜山港灣公社 (BPA) 」簽署合作備忘錄 (MOU)，交換彼此在郵輪業務上的經驗、技術、資源及客戶等，串聯起亞洲港口的郵輪產業。港務公司也在今年祭出港埠費用優惠措施，吸引國際郵輪到港彎靠，今年高雄港的郵輪到港艘次也創歷史新高，目前名勝世界壹號就以高雄港為母港，9月底起則有歌詩達莎倫娜號以高雄港為母港開航至日本。

今 (2023) 年3月港務公司轉投資事業台源國際控股公司也與「韓國釜山港灣公社 (BPA) 」簽署合作意向書 (LOI)，共同探索東南亞合資事業的可能性，目前主要聚焦於印尼主要港口貨櫃碼頭及堆場物流倉庫等開發案。