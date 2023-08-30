誰當總統最不利房市？ 網點名柯文哲：年輕選票是關鍵

鴻海創辦人郭台銘昨（28）日上午向外界宣布投入2024總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，也讓選戰形成「四腳督」局面。有網友發文詢問，誰選上之後對房市最不利，底下留言大多指向民眾黨參選人柯文哲。

原PO在PTT發文提問，「2024總統大選誰選上對房市最不利呢？」他指出，民進黨賴清德感覺會延續總統蔡英文史上房價最高路線，房產應該繼續噴；國民黨侯友宜有塭仔圳政績，選上後應該不會差到哪；郭台銘是商人，房價應該也不會跌到多誇張；至於柯文哲的部分，「蓋社宅？微隱憂」。整體來看，感覺柯選上後房價最有可能跌，因為可能會搞社宅、囤房稅之類的東西。

對此，網友也紛紛點名柯文哲，「最有利是賴，最不利是柯」、「一定柯的啦，藍綠都不敢動建商啊」、「柯啊，有調過多房族的稅率」、「最不利當然是柯，理想主義」、「我也覺得是柯，柯的受眾都是年輕選民居多，會一直哭爸沒錢買房，其他候選人老人都滿愛的，不會去搞房市」。

也有人表示，「柯早就說過不打房了」、「柯就沒有要打房，選他是要買三X房」、「最不懂經濟的就柯，但他還滿懂房產價值，會砸6千萬買房，不過柯的確滿有可能搞爆經濟就是，無意打房但有可能崩」。

還有人說，「郭啊，那麼有錢根本不屌建商」、「郭董不確定，其他已知都不會打房」、「賴、侯應該就還是政府傳統路線，郭的話他上台一定會有人去跟他講解這些，大老闆的腦子也不會笨到哪去」、「反正絕對不是賴和侯」、「沒一個敢打的，只是差在會不會做表面」。