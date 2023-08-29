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日本2023年版櫻花套幣 臺灣銀行開賣

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺灣銀行自2023年8月29日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售日本2023年版櫻花精鑄及平鑄套幣。（以上2款品項銀行不買回）

日本造幣局位於大阪市，是日本著名的賞櫻聖地，沿著廠區河岸約560公尺的櫻花步道，栽種了數量繁多的櫻花樹，其中不乏珍稀品種。自1883年起，在每年花季期間，舉辦櫻花步道賞櫻(桜の通り抜け)，是大阪地區受歡迎的春季活動之一。

2023年版櫻花套幣的主題櫻為「松月」(Shogetsu)櫻花，原生於東京荒川河岸。花朵最初呈淡粉色，盛開之後慢慢轉變成雪白色，邊緣呈暗紅色，每朵花瓣數約25片，屬於大朵重瓣櫻花。

日本2023年版櫻花「精鑄」套幣，中間為1枚重約20公克的彩色紀念銀章，正面是主題櫻「松月」櫻花及松月二字。「松月」係結合“松樹”和“月亮”命名。背面是日本民間故事「天之羽衣」中的月仙和掛著羽衣的松樹。紀念章周圍搭配6枚精鑄(Proof)等級的日本錢幣，每套售價新臺幣6,300元。日本2023年版櫻花「平鑄」套幣，含1枚重約4.3克的菱形紀念銀章，正面刻有「桜の通り抜け」字樣，周圍裝飾用的花瓣，採用潛像技術，當觀看角度移動時看到不一樣的櫻花花瓣交替出現，彷彿花瓣在移動；背面則為代表2023年的數字〝＇23〞及生肖兔圖案，及6枚平鑄(Brilliant Uncirculated, BU)等級的日本錢幣，每套售價新臺幣1,260元。

凡訂購以上任一款套幣之客戶，均可獲贈日本造幣局贈送之紀念品-手拭(日本傳統棉製毛巾)乙條。(贈品數量有限，送完即止。)

櫻花 日本 臺灣銀行 紀念幣

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