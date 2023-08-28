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搶精裝修、天然石材市場 冠軍建材推業界最大頂規精品磁磚

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品，冠軍建材董事長林榮德表示，「瓷藝中板」擁有毛細孔小、吸水率低、不吃色、好保養，且實用性上更能取代天然石材，舉凡建案公設、室內設計等都可運用，是冠軍三年研發成果，更是國產唯一、業界首創最大頂級規格的精品磁磚。冠軍建材提供
台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品，冠軍建材董事長林榮德表示，「瓷藝中板」擁有毛細孔小、吸水率低、不吃色、好保養，且實用性上更能取代天然石材，舉凡建案公設、室內設計等都可運用，是冠軍三年研發成果，更是國產唯一、業界首創最大頂級規格的精品磁磚。冠軍建材提供

台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品，冠軍建材董事長林榮德表示，「瓷藝中板」擁有毛細孔小、吸水率低、不吃色、好保養，且實用性上更能取代天然石材，舉凡建案公設、室內設計等都可運用，是冠軍三年研發成果，更是國產唯一、業界首創最大頂級規格的精品磁磚。

冠軍建材指出，研發三年的新品，設計上透過無限連紋、順序連紋與順紋工法的精心設計，亮面與霧面搭配，擁有極具藝術張力的奢石紋理，已獲建商、設計施、建築師等好評，接下來不僅能深化、擴大搶攻預售、裝修市場，更讓冠軍成為「最佳表面建材系統提供者」，為集團未來營運成長加分。

為國產唯一、業界首創最大頂級規格的精品磁磚！身為「最佳表面建材系統提供者」，提供消費者最好的產品，為了滿足市場對於精緻裝修、消費者居住體驗的追求，獨家開創90X180公分大尺寸產品，同時以科技還原珍稀奢石紋理，充滿細膩紋理與層次感，其令人驚豔的視覺效果，為裝修空間注入嶄新的生命力。

「瓷藝中板（MASTER ART）」，高溫1250度燒製而成，並獨家開創90X180公分大尺寸產品，新品不僅具有毛細孔小、吸水率低、不吃色、好保養，且實用性取代天然石材。

冠軍表示，旗下「瓷藝中板（MASTER ART）」新品具備三大市場拓展特點，包括在產品售價上，相較於高價位的義大利、西班牙進口磁磚，具貼近國產市場高性價比優勢，相當於天然石材之三分之一的價格、歐洲進口磁磚7.5折的合宜訂價。

其次，相較進口磁磚採購交期長、價格波動高，以及近年客戶對於MIT國產化、高品質亦逐步重視，「瓷藝中板」新品將可擴大市場占有率；第三，瓷藝中板在施作工法及工具使用上具有一定的技術門檻，憑藉冠軍集團擁有完善磁磚產品規劃設計，有助深化建商、設計師/建築師及建材工程行等多元客戶群的建材品牌。

冠軍建材表示，經過三年研發的「瓷藝中板（MASTER ART）」，新產品劃分兩大系列，一是冠軍磁磚【原石新境】系列，二是馬可貝里【星曜米蘭】系列，20款新品磁磚不僅在紋理設計、實用性與性價比上都遠遠超越天然石材，且透過反覆排列推砌出與眾不同的美感，這種自由度讓它在市場上更受建築師、設計師與消費者的歡迎。

冠軍建材指出，以往大尺寸磁磚一體成型、顏值高，又具備堅固耐用、耐高溫、不吃色又好清理的特性，最常運用在豪宅公設大廳、梯廳或商辦百貨等場域，如今也被設計師大量運用在客廳地面、電視牆、廚房中島、衛浴濕區牆面等室內空間，能大幅減少溝縫，避免產生過於細碎、繁複的視覺分隔感，其自帶奢華氣質的大理石紋，更能為空間創造高品質的生活格調。

不僅如此，大尺寸磁磚也很適合用來翻修台灣巷弄常見的狹長型老屋，延展視覺比例、修飾屋型，為居家場域注入流暢大器氛圍，塑造細節與尺度兼具的美學宅，創造建案價值。

台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品。冠軍建材提供
台灣磁磚業指標品牌大廠冠軍建材（1806）今（28）日推出「瓷藝中板（MASTER ART）」系列新品。冠軍建材提供
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