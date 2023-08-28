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必比登揭曉 華西街密度最高、士林夜市可望東山再起

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
士林夜市。記者游智文／攝影
士林夜市。記者游智文／攝影

台灣美食享譽國際，今年必比登推介名單公布，台北市共有45家店入榜，其中有3家位在萬華區華西街，可謂台北市平價美食密度最高地段，士林夜市、南機場夜市、延三夜市各有2家店入榜，為台北市知名觀光夜市增添亮點。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，台北市人口密度高，且國際觀光客及移居人口多，支撐商圈經營發展，而各大觀光夜市多以小吃聞名，隨著國境開放以及國際級美食評比認證，可望帶入更多觀光人潮，讓因疫情沉寂的商圈再度復甦。

必比登推介為平價版的美食指南，台北市各行政區必比登推介的店家，以大安區11家最多，中山區也有7家店進榜，不過以美味店家的分布來看，知名觀光夜市的密度最高，且都是銅板美食，例如華西街的昶鴻麵點、小王煮瓜、源芳刈包都是在地知名料理。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，華西街不僅有觀光夜市，一旁即為知名古蹟「龍山寺」，觀光及至寺廟祈福的人潮多，周邊店家大多是老店，店面的流動率不高。

華西街的店租行情在靠近廣州街約每坪2千到3千元，靠近桂林路店租約1千元，觀光夜市內的攤位單價也因位置而不同，一個攤位月租從7500元到上萬元都有，靠近人潮多的出入口一個小攤位也要萬元起跳，通常有座位的店家是承租2~3個攤位，因此位置好的月租金上看2~3萬元。

郎美囡指出，夜市餐食以平價小吃為主，價位較低、不需要大面積用餐空間，但依賴高量人流創造營收，若人潮衰減，店家難以支撐。

例如同樣聞名遐邇的士林夜市，近幾年因觀光客大幅減少、疫情衝擊，導致商圈空置率拉升、租金下滑，士林夜市風光時大東路、文林路靠近劍潭站的單坪租金可破萬元，目前商圈店租行情滑落至每坪2,000~5,000元。隨著國門大開、國際觀光客增加，又有米其林指南加持，可期商圈人流回復，降低店面空置率。

士林夜市。記者游智文／攝影
士林夜市。記者游智文／攝影
必比登推介夜市商家級及商圈店租。資料來源／住商不動產
必比登推介夜市商家級及商圈店租。資料來源／住商不動產

必比登

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