必比登揭曉 華西街密度最高、士林夜市可望東山再起

台灣美食享譽國際，今年必比登推介名單公布，台北市共有45家店入榜，其中有3家位在萬華區華西街，可謂台北市平價美食密度最高地段，士林夜市、南機場夜市、延三夜市各有2家店入榜，為台北市知名觀光夜市增添亮點。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，台北市人口密度高，且國際觀光客及移居人口多，支撐商圈經營發展，而各大觀光夜市多以小吃聞名，隨著國境開放以及國際級美食評比認證，可望帶入更多觀光人潮，讓因疫情沉寂的商圈再度復甦。

必比登推介為平價版的美食指南，台北市各行政區必比登推介的店家，以大安區11家最多，中山區也有7家店進榜，不過以美味店家的分布來看，知名觀光夜市的密度最高，且都是銅板美食，例如華西街的昶鴻麵點、小王煮瓜、源芳刈包都是在地知名料理。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，華西街不僅有觀光夜市，一旁即為知名古蹟「龍山寺」，觀光及至寺廟祈福的人潮多，周邊店家大多是老店，店面的流動率不高。

華西街的店租行情在靠近廣州街約每坪2千到3千元，靠近桂林路店租約1千元，觀光夜市內的攤位單價也因位置而不同，一個攤位月租從7500元到上萬元都有，靠近人潮多的出入口一個小攤位也要萬元起跳，通常有座位的店家是承租2~3個攤位，因此位置好的月租金上看2~3萬元。

郎美囡指出，夜市餐食以平價小吃為主，價位較低、不需要大面積用餐空間，但依賴高量人流創造營收，若人潮衰減，店家難以支撐。