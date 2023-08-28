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機車業爭龍頭 降價促銷持久戰

聯合報／ 記者林海／台北報導
台灣機車市場去年版圖出現不小變化，三陽大躍進，將光陽拉下過去22年穩坐的冠軍寶座。圖為三陽董事長吳清源。圖／聯合報系資料照片
台灣機車市場去年版圖出現不小變化，三陽大躍進，將光陽拉下過去22年穩坐的冠軍寶座。圖為三陽董事長吳清源。圖／聯合報系資料照片

今年機車市場競爭特別激烈，三陽在去年搶下銷售冠軍後，今年前七月仍然穩居龍頭寶座，而光陽為了「重返榮耀」，日前祭出破盤價搶市策略，有望拿下八月銷售冠軍。但業者認為，今年整體銷量仍是三陽領先，流血促銷戰將持續打到年底甚至明年。

光陽去年失去已經蟬聯廿二年的年度銷售冠軍，董事長柯勝峯喊出二○二四年要成為油車、電車雙料冠軍，但在油車方面，今年前七月仍由三陽連續拿下銷售冠軍，三陽甚至在七月市占率首次突破四成；而光陽在八月的一連串促銷帶動訂單量大增，也迫使三陽不得不跟進，光陽更有望在拿下八月銷售冠軍。

業者表示，台灣機車市場今年前七月三陽累計銷售近十七萬台，市占百分之卅八點七，光陽累計銷售近十一萬四千台，市占百分之廿六點四，但光陽推出八月底前訂購GP一二五指定車款，汰舊換新價低於四萬元的促銷方案一出，光是GP一二五的接單單月就破萬，三陽祭出全系列促銷因應，也有望在八月翻身。

機車業者說，兩大龍頭的廝殺，讓其他同業叫苦連天，包括山葉、Gogoro與其他品牌，市占率都進一步下滑；而光陽今年推出車海戰術後，效果並不明顯，前七月仍被三陽壓著打，因此只能在最直接的價格戰戰場上出招，且效果還出乎意料的好。

有業者無奈表示，明年就是光陽成立六十周年，光陽面臨搶回機車龍頭的壓力相當大，打價格戰對市場來說並不健康，只有消費者獲利，也等於是先預支未來一、兩年的訂單，但價格戰顯然還是最有效的策略。

業者指出，既然光陽可以靠降價促銷這招搶下單月銷售冠軍，那接下來一直到年底，可以預見這樣的價格戰還會持續，光陽到年底可以拉尾盤，不說超越，但至少拉近與三陽的差距，以圖在明年一舉拿回龍頭寶座。

市占率 品牌

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