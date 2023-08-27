馬來西亞台灣形象展落幕 台馬攜手再創佳績

2023年馬來西亞台灣形象展在吉隆坡閉幕，外貿協會表示，展覽3天共吸引來自各界超過1.5萬人次的參觀者，創造8241萬美元的商機，本次展出聚焦在工業4.0、智慧醫療、智慧生活、清真及循環經濟各領域的創新成果，展示台灣優質的創新解決方案、科技整合系統、醫療保健及智慧家居用品。

貿協表示，關於智慧製造與綠色技術特別讓馬國買主驚艷，例如展奕金屬原為金屬加工業者，將自家生產線的智慧解決方案開發成模組化商品，可客製化並降低成本，1萬馬幣即可開始進行數位化，特別適合中小企業，現場獲多家系統業者爭取成為其代理。

貿協也說，億高科技的隔熱膜加上軟硬體整合服務，幫助合作的當地最大連鎖賣場有效節電30%，也吸引馬國前五大建商之一前來洽談合作；此外，大馬政府已嚴格禁止商家提供膠袋和塑膠餐具，因台灣業者研發的環保餐具獲得買主青睞，其中常茂企業並已與馬國業者簽訂馬來西亞、新加坡和汶萊3國之代理合約。

貿協指出，台灣的醫療服務和技術也成為馬來西亞民眾海外就醫的目標國家，例如長庚醫院的質子治療、中國附醫的VR針灸教學都獲不少民眾詢問。而馬來西亞許多醫院亦正進行數位升級，例如馬六甲最大的私立醫院之一就希望與中華電信合作，引進病房用的電子紙病患資訊看板。

此外，貿協表示，醫療服務也帶動相關設備儀器和保健食品的商機，如巨興醫學科技展出向彤二氧化碳雷射儀及雪芃二極體除毛雷射儀為台灣第一台自主研發和製造的醫美雷射儀，首度海外拓銷即有醫療代理商規劃於11月來台訪廠洽談；首度參展的光晟生技，選擇以參加台灣形象展作為海外拓銷跳板，帶來益生菌等一系列保健食品，初步估計可有超過百萬美元之商機。