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皇翔「保二總隊」都更審議通過 五大警政機關新家2028完工

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

由皇翔建設（2545）在2022年拿下、國家住都中心目前招商規模最大的新北市首宗公辦都更案「保二總隊公辦都更案」去年11月已完成動土典禮，今（25）日該案宣布順利完成公辦都更審議。

由國家住宅及都市更新中心擔任實施者的新北市中和區「保二總隊公辦都更案」，今日宣布該案都市更新事業與權利變換計畫經新北市都市更新及爭議處理審議會審議通過，全案總投資金額為83億元，規劃興建警察合署辦公廳舍、467戶社會住宅、355戶一般住宅及設置公共托老公益空間，預計2028年完工。

國家住都中心表示，為加速開發期程，已於去年底預先進行拆除工程，預計取得核定函後，即可啟動建照申請及動工事宜，全案更新後規劃黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，打造優質安心的辦公廳舍及住宅居住空間。

國家住都中心說明，本案緊鄰捷運環狀線景平站，規劃興建3棟建築物，其中1棟為地上20層警察合署辦公廳舍，提供保二總隊、保三總隊、保七總隊、民防指揮管制所及警察通訊所等五大警察機關辦公空間；另兩棟分別為地上34層467戶社會住宅及地上29層355戶一般住宅。

國家住都中心補充，保二總隊基地分為東、西兩側，西側直接興建社會住宅，已經在2020年底先行啟動317戶警消社會住宅工程，提供台北都會區警消同仁住所，預計於2025年完工；基地東側以公辦都更方式辦理，預計於2028年全案完工。

本案透過新北市都更二箭政策，採公辦都更將老舊的警察廳舍重新規劃利用，除能改善警察值勤環境、增加社宅量能與提供公益設施外，更期待能帶動景平站周邊更新開發，共同打造品質、公益與未來性兼具的都市環境。

公辦都更 都市更新 警察

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